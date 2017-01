Außergewöhnliche Route über die Traumstraßen Patagoniens - neue Mietwagenreise "Carretera Austral und Ruta 40"

Für alle Chile- und Argentinienkenner hat der Lateinamerika-Spezialist Santana Travel die Mietwagenreise "Carretera Austral und Ruta 40" neu aufgelegt. Eine Tour abseits der Touristenströme.

Gaucho mit Auto auf der Ruta 40 in Argentinien

(firmenpresse) - (RR, Weilheim, der 05.12.2016) Sowohl die chilenische Carretera Austral wie auch die argentinische Ruta 40 gehören zu den Traumstraßen dieser Welt. Mit dem Auto durch den Süden Chiles und Argentiniens zu reisen ist an sich schon ein besonderes Erlebnis. Noch eindrucksvoller macht es eine ungewöhnliche Routenführung: Die Mietwagenreise "Carretera Austral und Ruta 40" ist für erfahrene Chile und Argentinien Reisende konzipiert. Viele der klassischen Highlights - wie der Paine Nationalpark oder der Perito Moreno Gletscher - wurden absichtlich aus dem Reiseprogramm gestrichen. Stattdessen führt die Tour ins Herzland Patagoniens, das geprägt ist von schier unendlicher Weite, Einsamkeit, kleinen Estancias und wenigen Touristen.



Schon zu Beginn der Carretera Austral wird ein Teil der Wegstrecke auf dem Seeweg zurückgelegt. Mit der Fähre geht es in den Pumalin Park, dem bedeutendsten Naturschutzprojekt des kürzlich verstorbenen US-Millionärs und Patagonia-Gründers Douglas Tompkins. Auch der zweite von ihm initiierte Nationalpark, der "Patagonia Park", wird im Verlauf der Reise besucht. Ein Abstecher samt Übernachtung zu den nur per Boot erreichbaren "Termas de Puyhuapi" ist ein weiteres Highlight der Reise. Die Tour führt auf chilenischer Seite bis zum südlichsten Ende der CarreteraAustral nach Villa O'Higgins, auf das nur noch das 1500 km breite Eisfeld Campo Sur folgt.



Auf argentinischer Seite erleben die Reisenden dann erstmal: das große, weite Nichts. Hier versprüht Patagoniens Kargheit und Weite einen Reiz, die nicht nur Poeten zum Gedanken tanken einlädt. Im Land der Gauchos führt die berühmte Ruta 40 durch die Pampa zum Rio Mayo und nach Sarmiento. Gegen Ende der Reise steht aktive Erholung auf dem Programm in Esquel, dem nahe gelegenen Los Alerce Nationalpark sowie in Bariloche, dem Herzen der "chilenischen Schweiz". Von hier aus ist es, für patagonische Verhältnisse, nur noch ein Katzensprung zum Endpunkt der Reise nach Puerto Varas in Chile.





Mehr Infos zur Reise

Buchbar ist die 24-tägige Reise "Carretera Austral und Ruta 40" inklusive aller Flüge zum Preis ab 4.094,- EUR direkt beim Lateinamerika-Spezialisten Santana Travel.



Die Reise kann beliebig verlängert oder kombiniert werden. Empfohlene Verlängerungsprogramme sind die Cueva de las Manos sowie die versteinerten Wälder Sarmientos.











Santana Travel ist seit 1988 spezialisiert auf maßgeschneiderte Reisen in Südamerika und Zentralamerika. Jede Tour wird persönlich geplant und mit Partnerbüros vor Ort bis ins Detail organisiert - sei es für 2 oder 50 Personen.

Mit großem Insiderwissen, geballter Reisekompetenz und zahlreichen "Geheimtipps" verschafft das bei München ansässige, familiengeführte Unternehmen seinen Kunden ein unvergessliches Reiseerlebnis in ganz Lateinamerika - von Mexiko bis Feuerland. Das dynamische und flexible Team besteht aus weitgereisten Lateinamerika-Spezialisten und welterfahrenen Reisebürokräften.

"Persönlich betreut, gut beraten, besser reisen" - dieses Motto ist bei Santana Travel Programm.



Mehr zu Santana Travel im Internet: www.santanatravel.de, www.santanatravel.ch, www.chilereisen.de



