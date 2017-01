Urlaub am Wilden Kaiser geht online

Wer Urlaub am Wilden Kaiser plant, findet aktuelle Infos, spezielle Angebote der Hotels und informative Blogartikel auf dem neuen Infoporrtal www.urlaub-am-wilden-kaiser.com.

Zu jeder Jahreszeit ein Traum - Urlaub am wilden Kaiser

(firmenpresse) - Seit Mitte Jänner ist es soweit - mit der neuen Website www.urlaub-am-wilden-kaiser.com möchten wir allen Gästen eine informative Plattform rund um ihren Urlaub im schönsten Gebirge Tirols bieten.



Finden Sie hier auf unserer Homepage alle Infos rund um die Region des Kaisergebirges, Hotelangebote, Wetterberichte, Tipps & Tricks für Ihre perfekte Wandertour inklusive dem einen oder anderen geheimen Insidertipp über den Bergdoktor.



Ihre Vorteile



Auf unserer Website stellen sämtliche Hoteliers und Gastronomen ihre aktuellsten Angebote vor, womit Sie stets am neuesten Stand über die wunderschöne Region am Wilden Kaiser sind. Mit der bequemen Datumsfunktion geben Sie einfach den Zeitraum Ihrer Ankunft am Kaisergebirge an und schon haben Sie alle Aktionen samt Veranstaltungen auf einen Blick.

Von Scheffau bis Going, über Ellmau und Söll verpassen Sie so ab jetzt kein wichtiges Event mehr.



Außerdem: Tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein und gewinnen Sie einen unserer fünf für Sie zubereiteten Tiroler Jausenkörbe, gefüllt mit Schmankerl und Spezialitäten aus der Region.



Neben attraktiven Angeboten bieten wir unseren Gästen natürlich auch reichlich Informationen rund um den Wilden Kaiser. Egal ob Sie im Sommer über die grünen Almen und Wiesen wandern möchten, oder lieber in einem der weltbesten Skigebiete ihre Schwünge in den feinen Pulverschnee ziehen wollen - wir haben die passenden Tipps für einen gelungen Urlaub. Bei uns erfahren Sie alles rund ums Wandern im Kaisergebiet, egal ob sie als erprobter Bergsteiger oder als Familie anreisen. Im Winter statten wir Sie mit Schnee und Wetterberichten sowie hilfreichen Tipps für Aktivitäten jenseits der Skipisten aus.



Folgen Sie uns an den Wilden Kaiser



Auf unseren Sozialen Kanälen posten wir stets aktuelle News - so verpassen Sie kein Angebot mehr. Sie finden uns selbstverständlich auf Facebook, Twitter und Instagram unter dem Namen "Urlaub am Wilden Kaiser", wo wir Sie mit der einen oder anderen Aktion vielleicht überraschen werden.





Wer wir sind



Wer steckt eigentlich hinter dem "Urlaub am Wilden Kaiser" Projekt? Zwar sitzt das Team voller Online-Experten auf der ganzen Welt verteilt, während der Kern und Inhaber der Agentur, Michael Mayr, direkt am Fuße des Wilden Kaisers wohnt und arbeitet.

So kommt es, dass wir unser Fachwissen zusammentragen und aus den unterschiedlichsten Zeitzonen gemeinsam arbeiten, während uns die Liebe zu den Tiroler Bergen und die Erfahrung im Online-Business verbindet.









Web Reichweite ist Spezialist digitale Kommunikation. Alle digitalen Kanäle, von der Homepage bis zu sozialen Medien werden nicht nur erstellt, sondern auf Wunsch redaktionell betreut und mit individuellem Content regelmäßig befüllt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der individuellen Zielgruppe sowie den Anforderungen von Suchmaschinen an optimale Inhalte.



Wir bieten optimierte digitale Kommunikation bei gleichzeitiger Entlastung unserer Kunden. Nutzen Sie das Expertenwissen und die Erfahrung von Web Reichweite für Ihren Erfolg im Internet.





