Schnelles Internet bei Unternehmen: Deutschland 2016 weiter im EU-Mittelfeld

(ots) - Etwa 38 % aller Unternehmen in Deutschland mit

10 und mehr Beschäftigten verfügten im Jahr 2016 über einen schnellen

Internetanschluss. Darunter wird ein fester Breitbandanschluss mit

einer vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate von mindestens

30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verstanden. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag Deutschland damit weiterhin

im europäischen Mittelfeld und knapp über dem Durchschnitt aller 28

EU-Mitgliedstaaten (34 %).



Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Unternehmen in

Deutschland mit schnellem Internet deutlicher gestiegen als im

EU-Durchschnitt. Während der Anteil in Deutschland um 7 Prozentpunkte

zunahm (2015: 31 %), stieg der Anteil im EU-Durchschnitt um 5

Prozentpunkte (2015: 29 %).



Die Spitzenplätze in der Europäischen Union belegten im Jahr 2016

Dänemark (65 %) und Schweden (59 %). Weniger verbreitet war schnelles

Internet bei Unternehmen in Zypern (15 %), Italien (16 %) und Estland

(18 %).



