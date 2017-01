Impulsgeber Coffeena 2017 in Köln

Nur für den Kaffee-Kenner: Wer in der Kaffeebranche Up-to-date bleiben will, kann hier ein Gespür und Feeling entwickeln, welche Trends Marktchancen besitzen.

(firmenpresse) - Vom 27. bis 29. April 2017 trifft sich die internationale Vending- und Kaffeebranche auf der Eu'Vend & Coffeena in Köln. Mit den führenden Unternehmen und einem geschlossenen Messeauftritt der Waren- und Getränkeautomatenhersteller inszeniert die Kaffeemesse ihre Position als Leitmesse der Vending- und Kaffeebranche. Präsentiert werden in der Halle 9 Produkte und Lösungen rund um die Themen Vending, Kaffee, Heißgetränke, Snacks, Getränke, Supplementprodukte, Zahlungssysteme, Getränkebecher und Serviceleistungen. Das bietet Gelegenheit, sich einen aktuellen Branchenüberblick zu verschaffen. Lebensgewohnheiten im Wandel erhöhen die Nachfragegewohnheit nach Snacks in Form von warmen und kalten Zwischenmahlzeiten. Diese Tendenz übt ebenso einen prägenden Einfluss auf die Trinkgewohnheiten aus.

Über die internationale Kaffeemesse 2017 informiert die Pension "Haus zum weißen Kreuz" seine Messegäste in Hürth.



Kaffee und Automaten



Verpflegungsautomaten sind bewährte Lieferanten für eine differenzierte Produktauswahl. Nicht nur Deutschland ist ein Land der Kaffeegenießer: Weltweit verbreitet sind Kaffeeautomaten, die zu jeder Tages- und Nachtzeit frischen Kaffee in verschiedenen Variationen zur Verfügung stellen. Der Verbraucher schätzt die konstante Qualität und die Zuverlässigkeit der Produkte. Mit dem Kaffee to go aus ganzen Bohnen und mit diversen Kaffeespezialitäten, die frisch gebrüht werden, wird der Kaffee aus dem Automaten allen Wünschen gerecht und ermöglicht auch im Büro oder unterwegs den Kaffeegenuss.

Auch eine Kombination von Heißgetränken und Snack-Angeboten lässt sich individuell zusammenstellen. Schlagkräftige Argumente für die Automatenversorgung: Dazu gehört der hohe Komfort in der Bedienung, die schnelle Zubereitungszeit, die große Auswahl an Kaffee-Spezialitäten und die problemlose Reinigung des Automaten.



