Kinderzimmermöbel aus Holz auf bellybutton.de

(firmenpresse) - Passende Möbel fürs Kinderzimmer sind ein wichtiger Bestandteil der Erstausstattung, um den neuen Familienmitglied ein behagliches Zuhause zu bereiten. bellybutton.de hat sich hierfür mit PAIDI, einem Experten für Kindermöbel, zusammengetan, um eine kindgerechte und optisch ansprechende Möbelwelt zu schaffen.



Vom Stubenwagen bis zur Wickelkommode



Die Kollektion auf bellybutton.de umfasst alles, was in keinem Kinderzimmer fehlen sollte. Stubenwagen und Wickelkommode stellen dabei vor allem in den ersten Lebensmonaten zentrale Einrichtungsgegenstände dar. bellybutton hat zudem auf eine langfristige Nutzbarkeit der Möbel Wert gelegt. So kann beispielsweise bei der Wickelkommode der Wickelaufsatz abgenommen werden, um das Möbelstück als gewöhnliche Kommode weiterverwenden zu können. Und auch das Kinderbett bietet einen Mehrwert, lässt es sich doch bei Bedarf zu einem Jugendbett umbauen. Kleiderschränke stehen auf bellybutton.de in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung und weitere Möbelstücke wie u.a. ein Wandregal komplettieren schließlich die Einrichtung des Kinderzimmers. bellybutton hat sich bei den Kinderzimmermöbeln zudem für ansprechende, romantische Designs entschieden, die die Behaglichkeit des Zimmers noch unterstreichen.



Viele weitere Produkte für Mutter und Kind



Nicht nur das Kinderzimmer lässt sich mit den Produkten von bellybutton.de einrichten. Das Unternehmen führt vielzählige weitere Produkte rund um Mutter und Kind, darunter Umstands- und Stillmode, Pflegeprodukte, Kinderkleidung und Produkte für die Zeit im Krankenhaus. Auch wer noch eine passende Geschenkidee für eine Babyparty sucht, wird auf bellybutton.de fündig. Im eigenen Sale-Bereich sind wie aktuell auch, immer wieder ausgewählte reduzierte Angebote zu finden. Jetzt lohnt hier aufgrund der fallenden Temperaturen vor allem ein Blick auf die Langarmshirts und Jacken.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bellybutton.de/de/ausstattung/kindermoebel-bellybutton-paidi/paidi-moebel



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzprofil:

Die Gründerinnen von bellybutton.de sind allesamt selbst Mütter und wissen daher genau, welche Ansprüche Frauen in dieser besonderen Zeit haben. Mit Sorgsamkeit wird das Sortiment zusammengestellt, wobei Qualität stets an erster Stelle steht. Sollten Fragen aufkommen, können sich Kunden telefonisch und per E-Mail an den Kundenservice wenden.



Unternehmensinformation:

bellybutton International GmbH

Donnerstraße 20

22763 Hamburg

Tel: 040/ 54 80 68-0





Dies ist eine Pressemitteilung von

bellybutton International GmbH

PresseKontakt / Agentur:

CrossOverPoint Media GmbH

Marienstr. 43

38102 Braunschweig

eMail: pressekontakt(at)crossoverpoint.de

Tel.: 0531 3904200



Datum: 19.01.2017 - 09:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1446073

Anzahl Zeichen: 1944

Kontakt-Informationen:

Firma: bellybutton International GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung