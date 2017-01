Die passende Mülltonnenverkleidung aus Holz

(firmenpresse) - Auf holz-haus.de können Kunden sich darüber informieren, welche Möglichkeiten ihnen eine Mülltonnenverkleidung aus Holz bietet, um unansehnliche Mülltonnen verschwinden zu lassen. Denn selbst das gepflegteste Grundstück leidet unter der Optik einer Mülltonne. Holz-haus.de hält hierfür die passenden Lösungen bereit.



Holz-Verkleidungen für Mülltonnen erfüllen gleich mehrere Zwecke

Von schlicht bis elegant, die Mülltonnenverkleidungen auf holz-haus.de bieten einen besonderen Blickfang auf dem Grundstück und verbergen dahinter die unansehnlichen Mülltonnen. Dabei sind sie jedoch leicht zu öffnen, sodass weiterhin ein bequemer Zugriff auf die Tonnen möglich ist. Kunden können auf holz-haus.de aus verschiedenen Modellen wählen, die Platz für eine unterschiedliche Anzahl an Tonnen bieten. Sind die Unterstände groß genug, bieten sie gleichzeitig auch noch Abstellfläche für diverse Gartengeräte, von der Schaufel bis zum Rasenmäher. Darüber hinaus sind die attraktiven Holz-Verkleidungen für Mülltonnen nicht nur eine optische Aufwertung für jedes Grundstück, sie sorgen auch dafür, dass sich keine Tiere über den Müll hermachen und die Tonne umwerfen können.



Noch mehr Gartenprodukte aus Holz

Weitere Holzprodukte für den Garten sind in den anderen Kategorien auf holz-haus.de zu finden. Das Garten-Unternehmen führt u. a. Gartenhäuser, Pavillons, Carports und sogar Garagen aus dem natürlichen Baustoff. Daneben kann aus einer Vielzahl an Gartenmöbel gewählt werden, um für gemütliche Sitzmöglichkeiten zu sorgen. Für Kinder stehen ebenfalls diverse Produkte zur Auswahl, mit denen sich im Garten ein eigener Abenteuerspielplatz zusammenstellen lässt. Immer wieder führt holz-haus.de auch reduzierte Angebote. Aktuell befindet sich darunter der Kaminofen WAMSLER, der für die bevorstehende kalte Jahreszeit als Wärmequelle genutzt werden kann – 24 Stunden an 7 Tagen die Woche, dank Dauerbetriebsfunktion.









Holz-haus.de gehört der Holz-haus.de GmbH mit Sitz in Sangerhausen an. Dort befindet sich auch eine 700 qm große Ladenfläche. Über den Online-Shop lassen sich die Produkte auch nach Hause liefern, dabei wird bei einer Zahlung per Vorkasse 2 % Skonto gewährt. Ebenfalls ist ein Kauf auf Rechnung möglich.





Holz-Haus.de GmbH

Kyselhäuser Straße 8

06526 Sangerhausen



Holz-Haus.de GmbH

