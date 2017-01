VIA Technologies stellt neuen Design-Service für maßgeschneiderte IoT-Plattformen vor

Neuer Design-Service für maßgeschneiderte IoT-Plattformen von VIA (Bildquelle:©VIA Technologies)

(firmenpresse) - Schnelles, flexibles Design und Herstellung anwendungsspezifischer IoT-Systeme und -Geräte

Taipeh (Taiwan), 19. Januar 2017 - VIA Technologies, Inc., einer der führenden Anbieter energieeffizienter ARM- und x86-basierter IT- und Embedded Plattformen, stellt heute seinen neuen VIA Custom IoT Plattform Design Service vor, der es Kunden ermöglicht die Entwicklung anwendungsspezifischer IoT-Systeme und Geräte zu beschleunigen, die genau auf die Nutzungsanforderungen zugeschnitten sind.

Der VIA Custom IoT Plattform Design Service bietet eine maßgeschneiderte System-Design-Lösung aus einer Hand, die alle Schritte des Entwicklungsprozesses abdeckt. Dies umfasst etwa die Definition der systemeigenen Kernspezifikationen sowie eine schnelle Prototypenerstellung, Hardware- und Softwareentwicklung, die Integration von E/A und drahtloser Konnektivität sowie das Management der Arbeitsschritte bis zur Übergabe an die Produktion ("path2production").

Im Rahmen dieses Prozesses begleitet VIA Technologies seine Kunden bei jedem einzelnen Entwicklungsschritt, um den passenden Formfaktor und die wesentlichen Komponenten zu bestimmen, wie zum Beispiel das ARM SoC, Betriebssystem sowie Arbeitsspeicher und Speichersysteme. Außerdem werden E/A- und kabellose Konnektivitätsfunktionen festgelegt, um sicherzustellen, dass das System den Bedürfnissen der Ziel-IoT-Anwendung hinsichtlich Präzision der Durchführung, Stromverbrauch und Funktionalität entspricht. Fachspezifisches Gehäuse-Design, Middleware- und Anwendungsentwicklung, dezentrale Überprüfung sowie Beschaffungsdienstleistungen werden ebenfalls angeboten, sodass Kunden den Prozess bis zur Produktionsreife weiter beschleunigen können.

"Der VIA Custom IoT Plattform Design Service bietet den schnellsten und flexibelsten Weg zur Gestaltung und Herstellung neuer anwendungsspezifischer IoT-Systeme und -Geräte", erklärt Richard Brown, VP of International Marketing bei VIA Technologies, Inc. "Wir nutzen unsere fundierten Fachkenntnissen im Bereich Silizium-Design sowie unsere Expertise bei der Entwicklung von Hardware- und Softwarelösungen. Damit ermöglichen wir unseren Kunden, ihre innovativen Ideen in extrem zuverlässige Systeme zu verwandeln, die für ihre spezifischen Einsatzanforderungen im IoT optimiert wurden."

Der VIA Custom IoT Plattform Design Service ist Teil einer stetig wachsenden Anzahl flexibler Entwicklungslösungen, die VIA zur Beschleunigung von IoT-System-Innovationen anbietet. Diese umfassen ein breites Angebot an flexiblen und besonders zuverlässigen VIA Enterprise IoT-Boards und -Systemen, die für eine umfangreiche Auswahl an Industrie-, Fahrzeug- und Embedded-Anwendungen optimiert sind. Zum Portfolio gehören außerdem VIA IoT Studio System-Plattformen, die sich besonders gut für den Einsatz in den sich schnell weiterentwickelnden Marktsegmenten Smart Home-, Smart Education- und Smart Business eignen.

"Standardisierte 'Einheits'-Hardware-Plattformen sind nicht mehr ausreichend, wenn man das volle Potenzial neuer IoT-Anwendungen ausschöpfen möchte", resümiert Brown. "Unsere verschiedenen Entwicklungsansätze bieten unseren Kunden größtmögliche Flexibilität bei der Optimierung ihrer Systeme, um so punktgenau ihren Bedürfnissen zu entsprechen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen."

Zusätzliche Informationen über den VIA Custom IoT Plattform Design Services finden Sie unter: https://www.viatech.com/en/services/hw-engineering/arm/custom-design/

Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie unter: http://www.viagallery.com/custom-iot-design-services/





Über VIA Technologies, Inc.

VIA Technologies, Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von hochintegrierten Embedded Plattform- und Systemlösungen für M2M-, IoT- und Smart City-Anwendungen, von Video Walls und Digital Signage Systemen bis zu Lösungen in der Gesundheitsversorgung und der industriellen Automation. Mit Stammsitz in Taipei, Taiwan, verbindet VIAs globales Netzwerk die High-Tech-Zentren der Vereinigten Staaten, Europas und Asiens. VIAs Kundenstamm umfasst viele der weltbesten Marken der High-Tech-, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik. www.viatech.com



Hinweis an Journalisten, Redakteure und Autoren: VIA bitte immer in Großbuchstaben.



The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

