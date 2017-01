Alpha Translation Service – Juristische Übersetzungen aus Expertenhand

Alpha Translation Service war auch 2016 führende Agentur für professionelle juristische Übersetzungen.

(firmenpresse) - Das Berliner Übersetzungsbüro arbeitet mit über 500 muttersprachlichen Übersetzern zusammen, die hochqualifizierte Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen sind, wie z.B. Übersetzung von Gesetzestexten, Kaufverträgen, Urteilen, Urkunden und AGBs.



Svenja Nagel, Projektmanagerin für juristische Texte dazu: „Die Übersetzung von juristischen Texten gehört mit zu den anspruchsvollsten Themengebieten. Vor allem Präzision und Fachkompetenz der Übersetzer sind Voraussetzung für eine gute Übersetzung, da doppeldeutige, unklare oder gar falsche Formulierungen fatale Folgen haben können.“

Alpha Translation Service unterzieht ihre Übersetzer daher anspruchsvolle Eingangstests und regelmäßige Überprüfungen, mit denen sichergestellt wird, dass juristische Fachtermini, sowie die Rechtssysteme der Ziel- als auch der Ausgangsprache bekannt sind.



Eine große Herausforderung bei juristischen Übersetzungen stellen auch die besonders engen Fristen dar. Alpha Translation Service bietet Anwaltskanzleien und juristischen Abteilungen von Großunternehmen daher die Möglichkeit, ihre Deadlines mithilfe von Eilübersetzungen einzuhalten. Diesbezüglich sind spezielle Workflows und ein großes Kontingent an geeigneten Übersetzern erforderlich, um auch große Volumina juristischer Übersetzungen in sehr kurzer Zeit bewerkstelligen zu können.



Da juristische Übersetzungen häufig sehr vertrauliche Informationen beinhalten, setzt Alpha Translation Service strenge Sicherheitsverfahren ein, um absolute Vertraulichkeit zu gewährleisten.



„Wir freuen uns, dass uns so viele Kunden im juristischen Bereich immer wieder ihr Vertrauen schenken. Wir optimieren weiterhin unsere Prozesse für juristische Übersetzungen und blicken zuversichtlich in die Zukunft“, so An Stuyven, Geschäftsführerin bei Alpha Translation Service.



http://alphatranslation.com/juristische-uebersetzung/





http://alphatranslation.com/



Alpha Translation Service ist eine Übersetzungsagentur, die umfassende Sprachdienstleistungen seit 1991 in Cottbus und seit 2014 ebenso in Berlin anbietet. Das Übersetzungsbüro besitzt breite praktische Erfahrungen mit Übersetzungen in unterschiedlichen Fachgebieten: Recht, Technik, Medizin, Kunst, Kultur und andere Dokumentationen. Qualität und ein überdurchschnittlicher Kundenservice stehen dabei an erster Stelle.

