Nordamerikanische Boarding Schools: Lernen auf höchstem Niveau

(firmenpresse) - Bonn, 19. Januar 2017. Die Austauschorganisation ec.se unterstützt interessierte Familien bei der Auswahl und Bewerbung an der gewünschten nordamerikanischen Boarding School. Diese Privatschulen mit Internatsunterbringung genießen weltweit einen exzellenten Ruf, denn individuelle Förderung und erstklassige Ausstattung haben dort Priorität. Das Leben auf dem Campus macht einen Boarding School-Aufenthalt zum unvergesslichen Erlebnis: Ob Wrestling-Contests, die Mitwirkung in der Musical-Gruppe oder die eigene Sportberichterstattung: Das Schulleben ist verwoben mit einzigartigen Erfahrungen. Doch wie findet man für sich die geeignete Schule?



Zu welchem Internat eine Schülerin oder ein Schüler passt, hängt von vielen Faktoren ab. Thomas Eickel, Gründer und Geschäftsführer des Bonner Unternehmens ec.se, berät Familien seit vielen Jahren zu diesem Thema. Er sagt: „Die Boarding Schools haben unterschiedliche pädagogische Ansätze und akademische Schwerpunkte. Manche Schulen hegen jahrzehntealte Traditionen, manche sind christlich ausgerichtet und andere kooperieren eng mit naheliegenden Universitäten. Es gibt auch Unterschiede bei den Themen Schuluniform, Unterbringung und Unterrichtskonzept.“ Die Varianz ist groß, sodass die Auswahl nicht ganz leichtfällt. Durch Besuche vor Ort sowie durch Gespräche mit Mitarbeitern und ehemaligen Schülern kennt Thomas Eickel die Besonderheiten der einzelnen Internate.



In einem persönlichen Gespräch macht sich der Berater ein Bild vom Schüler und seinen Wünschen. Neben dem akademischen Aspekt können bestimmte Sportarten wie Segeln, Golf oder Tennis ein Kriterium sein, oder auch eine attraktive Lage in den Bergen, in Meeres- oder Stadtnähe. ec.se kooperiert in Kanada mit Schulen unter anderem im malerischen Ontario, im französischsprachigen Quebec oder im landschaftlich reizvollen British Columbia. Die US-amerikanischen Boarding Schools liegen beispielsweise in Kalifornien, Florida oder an der Ostküste Massachusetts oder New Hampshire.





Auch die Erwartungen der Eltern sind wichtig: „Gerade Akademiker und Führungskräfte haben meist klare Vorstellungen davon, was die Boarding School ihrem Kind bieten soll“, sagt Thomas Eickel. So sind karriereorientierte Schulfächer wie Wirtschaft, Webdesign oder Umwelttechnik sowie anspruchsvoller Sprachunterricht in Spanisch, Chinesisch oder Latein oft ein ausschlaggebender Punkt.



Ist ein gutes Match gefunden, unterstützt ec.se bei der Bewerbung an der Wunschschule. Diese Bewerbung muss sorgfältig vorbereitet werden, schließlich übersteigt die Anzahl der Bewerber oft die der verfügbaren Plätze. Auch die Fristen sind nicht bei allen Schulen flexibel. Jugendliche, die im Schuljahr 2017/18 ein Internat in den USA oder Kanada besuchen möchten, sollten zeitnah bei ec.se einen Termin zum Beratungsgespräch vereinbaren, entweder online auf http://www.highschoolberater.de/beratertage oder telefonisch unter 0228/ 25 90 840.







http://www.boardingschoolberater.de/



ec.se – educational consulting & student exchange GmbH berät, vermittelt und betreut Jugendliche und ihre Familien, die sich für einen High School-Aufenthalt in den USA, in Kanada, Australien oder Neuseeland entscheiden. Zum Angebot von ec.se zählen öffentliche und private Schulen sowie renommierte Internate/Boarding Schools. Darüber hinaus vermittelt die Organisation Schulabsolventen an ausgewählte Colleges und Universitäten in Kanada. Gründer und Geschäftsführer Thomas Eickel verfügt über langjährige intensive Verbindungen zu Partnerorganisationen und Bildungseinrichtungen in Nordamerika sowie Australien und Neuseeland.

ec.se –

educational consulting &

student exchange GmbH

Maja Neupert

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Tel: 0228/25 90 84-13

pr(at)highschoolberater.de

www.highschoolberater.de



ec.se –

educational consulting &

student exchange GmbH

Maja Neupert

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Tel: 0228/25 90 84-13

pr(at)highschoolberater.de

www.highschoolberater.de



