Islampolitik im Blickfeld der deutschen Politikwissenschaft

Was geschieht, wenn in Deutschland eine neue Moschee gebaut werden soll? Wie gestaltet sich der Diskurs in Bund, Ländern und Kommunen hierzu? Regina Kruse ist es in ihrem Buch gelungen, faktenorientiert und detailreich öffentliche Diskurse beim Bau von Moscheen in Deutschland zu dokumentieren und zu analysieren.

Copyright: Diplomica Verlag / Policy Diskurse um den Bau von Moscheen

(firmenpresse) - Regina Kruse wagt in ihrem Buch Policy-Diskurse um den Bau von Moscheen in Deutschland den Einstieg in eine politische Diskussion, die in Deutschland und anderen Ländern die Gemüter erhitzt. Dabei nähert sie sich dem Thema auf strikt wissenschaftliche Weise und schafft es dennoch, klare Schlüsse zu ziehen und Forschungsanregungen zu geben.



Die Autorin geht in aller Tiefe auf die Frage ein, wie in Deutschland mit Moscheebau-Vorhaben verfahren wird. In Ihrer Policy-Analyse untersucht sie die auf der politischen Ebene getroffenen Entscheidungen und analysiert anhand diskursanalytischer Ansätze die Diskussionen zu diesem Thema. Im Fokus steht dabei der Diskurs auf Bundes- und Landesebene genauso wie auf kommunaler Ebene, wo konkret über Moscheebauanträge entschieden wird.



Außerdem stellt sie die administrativen Abläufe dar, die beim geplanten Bau einer Moschee anfallen. Kruse konkretisiert dies durch zwei lokale Beispiele, die schon durch ihre unterschiedlichen Ergebnisse die Bandbreite der Diskussion verdeutlichen: Sie stellt dem erfolgreichen Moscheebau in Köln-Ehrenfeld das gescheiterte Bauvorhaben in Wertheim entgegen.



Das Buch liefert fundierte wissenschaftliche Grundlagen und aufschlussreiche Beschreibungen der konkreten Bauvorhaben in Wertheim und Köln. Die Autorin greift darüber hinaus bestehende Forschungsarbeiten zum Bau von Moscheen in Deutschland und dem Islam allgemein auf.





Über das Buch:

Titel: „Policy-Diskurse um den Bau von Moscheen in Deutschland“

Autorin: Regina Kruse

ISBN: 978-3-95935-342-7

Diplomica Verlag 2016, 328 Seiten, 49,99 EUR

Das Buch ist über den Buchhandel und direkt über den Verlagsshop erhältlich:

http://www.diplomica-verlag.de/isbn/9783959353427





Über die Autorin:

Regina Kruse, geboren 1982 in der Ukraine, studierte bis 2007 Sozialwissenschaften in Bochum und beschäftigte sich bereits im Rahmen dieses Studiums mit islampolitischen Fragen. Bei ihrem Studium in Heidelberg intensivierte sie ihre Beschäftigung mit diesem Thema und widmete ihm auch ihre Dissertation, aus welcher heraus dieses Buch entstanden ist.





