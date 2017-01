Woolworth macht Azubis zu Botschaftern: Gesucht werden 200 Auszubildende

„AusBildung wird Karriere“ – Ausbildungskampagne geht in die zweite Runde

(firmenpresse) - Unna, 19. Januar 2017. Die Woolworth GmbH bietet vielseitige Karrierechancen und möchte die Zukunft mit dem Nachwuchs aus den eigenen Reihen gestalten. Mit der Kampagne „AusBildung wird Karriere“ stellt sich das Unternehmen auf Plakaten, in Flyern, Anzeigen und Video-Interviews als mitarbeiterfreundliches Unternehmen vor und setzt auf zielgruppengerechte Ansprache der potenziellen Nachwuchskräfte. Im Fokus der Kampagne stehen die eigenen Auszubildenden, die als Models vor der Kamera standen.



Mit der Kampagne sollen sowohl in den Filialen als auch außerhalb der Ladengrenzen zukünftige Auszubildende rekrutiert werden. Denn zum Ausbildungsstart 2017 besetzt Woolworth 200 Lehrstellen und möchte die zukünftigen Bewerber mit 14 unterschiedlichen Botschaften, direkt ansprechen. „Dein Chef nervt?“, „Dein Studium ist Dir zu trocken“ oder „Unsere Kaffeemaschine läuft von alleine“, holen die Zielgruppe direkt ab.



„Unser Ziel ist es, durch die Kampagne geeignete Kandidaten zu finden. Insbesondere Auszubildende mit Tatendrang, Anpackmentalität und Pioniergeist haben bei uns sehr gute Chancen. Wir verstehen die Ausbildung von jungen Menschen als einen Beitrag zur Absicherung und Zukunft des Unternehmens, da wir unsere Auszubildenden von heute als Nachwuchs- und Führungskräfte von morgen sehen.“, sagt Claudia Zoche, Abteilungsleiterin für Aus- und Weiterbildung.



Die Flyer und die Video-Interviews finden Sie unter nachstehendem Link:

http://www.woolworth.de/karriere/ausbildung/unser-azubi-shooting/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Woolworth ist das Aktionskaufhaus – seit 1879! Toppreise und eine überraschende Sortimentsvielfalt stehen an erster Stelle. Der Anspruch des Unternehmens ist es, Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs zu sein. So bietet das Kaufhaus Kurzwaren, Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Heimtextilien, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder an. Derzeit betreibt Woolworth über 300 Standorte in Deutschland, gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden will das Unternehmen langfristig wachsen und 500 Filialen eröffnen. Seit 2010 unterstützt die Woolworth GmbH die gemeinnützige Stiftung help and hope, die sich für Kinder in Not einsetzt.



Für weitere Informationen www.woolworth.de / www.facebook.com/Woolworth.GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung