Data One punktet erneut bei Familienfreundlichkeit

(firmenpresse) - Das Beratungshaus Data One wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem saarländischen Gütesiegel «Familienfreundliches Unternehmen» ausgezeichnet.



Das Zertifikat wurde am 13. Januar 2017 durch Ute Knerr von der IHK Saarland am Hauptsitz der Data One in Saarbrücken überreicht. Mit dem saarländischen Gütesiegel dürfen sich Unternehmen schmücken, die Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit vorweisen können.



Durch das Qualitätssiegel wird nicht nur die Einhaltung definierter Mindeststandards bestätigt, es enthält zudem eine Zielvereinbarung für die nächsten drei Jahre. Darin ist festgehalten, was ein Unternehmen in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zusätzlich leisten und verbessern will.



Dem Gütesiegel voraus geht neben einem Reflexionsgespräch ein erneuter Zertifizierungsprozess, bei dem neben der Personalabteilung auch Geschäftsführung und Belegschaft mit eingebunden werden.



«Familienfreundlichkeit heißt nicht nur Vereinbarkeit im Sinne der Flexibilität, sondern ebenso Partner und Unterstützer zu sein, wenn aus privaten Gründen auch mal unkonventionelle Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssen und Unterstützung notwendig ist, um wieder ausreichende Balance für den Beruf zu finden – ganz wie in einer richtigen Familie.», so Kai Madsack, Personalleiter bei Data One.



Das Gütesiegel ist eine Initiative der IHK Saarland, der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) sowie dem saarländischen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.



Umgesetzt und begleitet wird die Zertifizierung durch die bei der IHK und saar.is angesiedelte Servicestelle Arbeiten und Leben im Saarland.





Data One ist als mittelständisches Beratungs- und Entwicklungshaus spezialisiert auf die Unterstützung von Unternehmen auf ihrem Weg durch die Digitale Transformation. Als führender Player bietet Data One ein innovatives Portfolio an Dienstleistungen und eigenen Softwarelösungen. Der Anspruch von Data One ist, Kunden partnerschaftlich zu begleiten und durch neue Ideen, Technologien und Innovationen zu inspirieren. Von den Standorten Saarbrücken, Zürich und Luxemburg aus sind mehr als 100 Mitarbeiter weltweit aktiv.

Data One GmbH

Data One GmbH

Europaallee 5

66113 Saarbrücken

Tel.: 0681 989 15 100

eMail: presse(at)dataone.de

Kerstin Steffen

Head of Public Relations and Marketing

Tel.: +49 681 98915 183

eMail: presse(at)dataone.de



Data One GmbH

Kerstin Steffen

Saarbrücken

Telefon: 0681 989 15 183



Kommentare zur Pressemitteilung