Die universal Arbeitsleuchte TP 24 V

(firmenpresse) - Am Arbeitsplatz kommt es auch auf eine optimal ausgelegte Beleuchtung an. Richtwerte für Beleuchtungsstärken liefert die Arbeitsstättenrichtlinie. Eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches ist für die Arbeitssicherheit wichtig - nur wenn Maschinen und Werkstücke gut ausgeleuchtet werden, sind Unfälle zu vermeiden. Aber auch der Arbeitsprozess steht in direktem Zusammenhang mit der Beleuchtung. Durch gute, gleichmäßige und schattenfreie Beleuchtung werden Arbeiten erleichtert, oft erst ermöglicht und Fehler minimiert.

Planung

Gut geplante Beleuchtungsanlagen stellen genügend Licht dort zur Verfügung, wo es gebraucht wird. Dies muss nicht immer und flächig im ganzen Raum gleich sein. Meist ist es effektiver und auch effizienter, wenn Arbeitsplätze gezielt mit einer höheren Beleuchtungsstärke versehen werden. Wird die Allgemeinbeleuchtung zum Beispiel durch Hallenstrahler oder ein Lichtbandsystem bereitgestellt, unterstützen Arbeits- oder Maschinenleuchten die Arbeit direkt am Arbeitsplatz.

Arbeitsleuchten und Maschinenleuchten

Arbeits-und Maschinenleuchten stellen dort Licht zur Verfügung, wo häufig oder kurzzeitig eine höhere Beleuchtungsstärke benötigt wird. Dabei müssen diese Leuchten robust und blendfrei sein. Sie werden näher am Arbeitsgeschehen montiert als die restliche Beleuchtung. Dort kann es schon einmal vorkommen, dass ein Werkstück mit der Leuchte kollidiert oder diese ins direkte Blickfeld gerät. All dies darf den Arbeitsprozess nicht stören.

24 V Kleinspannung

An vielen Arbeitsplätzen, in der Maschinenbeleuchtung oder in Fahrzeugen, wird mit einer Kleinspannung von 24V gearbeitet. Hier können nur Leuchten eingesetzt werden, die mit 24 V betrieben werden.

Die Maschinen- und Arbeitsleuchten Serie TP von "Wir sind heller"

Die TP Serie ist für den Einsatz an Arbeitsplätzen optimal geeignet. Ihre opake Abdeckung verteilt das Licht blendfrei breit auf dem Arbeitsbereich. Die Leuchte ist einfach zu montieren, dimmbar (1-10V) und für die Durchverdrahtung vorbereitet. Durch die DIN 10500 Zertifizierung ist die komplette TP Serie in der Produktion von Lebensmitteln und Getränken einzusetzen. Zu der für die normale Netzspannung von 230 V vorgesehenen Version gibt es jetzt auch eine TP Arbeitsleuchte für 24 V Kleinspannung.

Eine Leuchte für alle Arbeitsbereiche der Produktion - vom Arbeitsplatz bis zur Maschine.

Weitere Informationen und Beratung unter https://www.wirsindheller.de/LED-Arbeitsleuchte-1TP.220.0.html





Die WSH GmbH (www.wirsindheller.de) mit Firmensitz in Gummersbach hat sich auf Industriebeleuchtung und LED Beleuchtung mit modernster Technik spezialisiert. Dabei begleitet das Unternehmen den Kunden von der Ideenfindung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner. Das Produktportfolio von Wir sind heller reicht von der LED Industriebeleuchtung (z.B. LED Hallenstrahler) über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung bis zur LED Wohnraumbeleuchtung und Lichtsteuerungen. Wir sind heller bietet auch Leuchtenbau für Sonderlösungen und Kleinserien an.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Fachplaner und eine perfekte Beleuchtungslösung für den Kunden gehören neben hochwertigen Produkten zur Strategie des Unternehmens. Dabei liegt besonders Augenmerk auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch.

