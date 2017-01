ex2ex GmbH launcht mit KWIQ das erste Social Media-Tool für Touristiker

(firmenpresse) - Troisdorf/Frankfurt, 17. Januar 2017 – Mit KWIQ führt touristikernet.com das erste Social Media-Tool für die Touristikbranche ein. Die geschlossene Applikation soll den brancheninternen Austausch ermöglichen, wenn ein persönliches Gespräch oder Treffen nicht zustande kommt.

Mitglieder von touristikernet.com können sich mit ihren bereits vorhandenen Login-Daten bei KWIQ anmelden. Die Nutzer erwartet eine bedienungsfreundliche Plattform, deren Funktionen an bekannte Social Media-Plattformen angelehnt sind und so ein vertrautes Handling bieten. So können sich Mitarbeiter der Touristikbranche persönlich miteinander vernetzen, Gruppen gründen, Veranstaltungen erstellen und private Nachrichten austauschen. Das Besondere ist, dass alle KWIQ-Funktionen speziell auf die Bedürfnisse der Touristik abgestimmt sind.

„In internationalen Foren und Social Media-Plattformen konnten sich Mitglieder der Reisebranche bislang zwar organisieren, allerdings ohne die Garantie dafür, dass geteilte Informationen vertraulich behandelt werden“, so Klaus Gehrke, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft ex2ex GmbH. KWIQ füllt diese Lücke, indem es sich als Plattform nicht nur ausschließlich an B2B-Kontakte richtet sondern auch Datensicherheit groß schreibt: Auf Servern in Deutschland werden die Daten nach dem SSL-System verschlüsselt und es erfolgt keine Datenweitergabe an Branchenfremde. Dies wird zusätzlich dadurch sichergestellt, dass KWIQ nicht mit anderen Netzwerken verknüpft werden kann.

Unter dem Motto „Expis helfen Expis“ steht den Nutzern von KWIQ der Marktplatz zur Verfügung, den sie einerseits als Flohmarkt nutzen können und über den sie andererseits Informationen über beispielsweise Jobs und Wohnungen teilen können. Mitglieder können außerdem schnell Meinungsumfragen erstellen und die Ergebnisse der gesamten Community zugänglich machen. Hobbyblogger unter den Expedienten haben die Möglichkeit, ihre Seiten bekannter zu machen oder sich mit der Community über hilfreiche Blogs austauschen. Mit der Foto-Funktion können KWIQ-Mitglieder Fotos ihrer Reisen, von Messen oder Roadshows hochladen und so Eindrücke mit der Community zu teilen – oder sie nur für die private Nutzung hinterlegen, denn auf KWIQ entscheidet jeder Expedient selbst, wer was sehen darf. Im Fachforum können die Nutzer Informationen übersichtlich nach Themen ordnen und so einfach und schnell darauf zugreifen.



„Mit KWIQ kehren wir zu den Wurzeln von touristikernet.com zurück – und sind damit auf dem neusten Stand“, sagt Klaus Gehrke. „Unser Forum war bis 2006 ein unter Reisebüromitarbeitern beliebtes Tool zum direkten Austausch. Zehn Jahre nach seiner Schließung bringen wir mit KWIQ nun das Upgrade heraus und bieten Nutzern die Möglichkeit, dank vielfältiger Funktionen Informationen und Inhalte zu diskutieren und zu teilen. Mit KWIQ haben wir das Tool zum Dialog geschaffen, während touristikernet.com einen Monolog der Leistungsträger in Richtung der Expedienten darstellt.“

Als Schnittstelle der Touristikbranche im Internet bietet touristikernet.com seit über 16 Jahren sowohl Leistungsträgern als auch Reisebüros die einfache und umfassende Verbreitung von Informationen. Auf der Plattform treffen sich Mitglieder der Touristikbranche, sowohl auf Verkaufs- als auch Produktionsseite: Die Expedienten und Reisebüros erhalten die Möglichkeit, Informationen der Leistungsträger schnell und unkompliziert mit nur wenigen Klicks zu finden, während die Leistungsträger ihre Informationen aktuell, kostensparend und nachhaltig an den Counter transportieren können. Nach der Neugestaltung der Webseite ist die Nutzung nun noch bequemer.



global communication experts

