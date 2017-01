Premiere für Morent Berlin auf der Fashion Show von Anja Gockel

Berlin - Zur Eröffnung der Berliner Modewoche präsentiert sich das junge Label Morent Berlin erstmalig seine handgearbeitete Manschettenknöpfe auf der Fashion Show von Anja Gockel.

(firmenpresse) - 300 ausgewählte Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ließen sich in der einzigartigen Atmosphäre des Hotel Adlon von der exklusiven Show begeistern. Gerade einmal ein Jahr nach Gründung, zeigt Morent Berlin dabei erstmalig seine handgearbeiteten Manschettenknöpfe passend zu den aufregenden Kreationen von Anja Gockel.



Die neue Kollektion drückt mit ihren bunten Farben Lifestyle pur aus. Mit Ihrer Show setzt Anja Gockel zweifelsfrei ein Statement für die kommende Modesaison. Als Teil dieser klaren Linie und mit Blick zum Detail, hat Sie Ihre Kollektion durch edle handgearbeiteten Manschettenknöpfen individualisiert.



Eva-Maria Morent, Geschäftsführerin von Morent Exclusive Accessoires Berlin: "Mode von Anja Gockel ist für starke Frauen mit Persönlichkeit. Unsere Manschettenknöpfe unterstreichen Ihre Mode und bieten Raum für individuellen Ausdruck. Von klassischen Silbermanschettenknöpfen bis hin zu luxuriösen Diamantmanschettenknöpfen setzen wir auf höchste Qualität. Die Herstellung aller Manschettenknöpfe erfolgt in Handarbeit - Made in Germany. Hierzu verwenden wir ausschließlich reine und natürliche Materialien."



Wir freuen uns sehr über die tolle Zusammenarbeit mit Anja Gockel und gratulieren herzlich zum Titel Designerin des Jahres 2017.







http://www.morent-berlin.com



Morent Exclusive Accessoires Berlin wurde 2015 von Eva-Maria und Daniel Morent in Berlin gegründet und konzentriert sich auf den Vertrieb von hochwertigen und handgearbeiteten Manschettenknöpfen. Seit Gründung führt Geschäftsführerin Eva-Maria Morent das Unternehmen



Morent Exclusive Accessoires Berlin

Witzlebenstraße 6, 14057 Berlin

