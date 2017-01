Bohrtechniktage 2017

Die führende Tagung in Theorie und Praxis für Brunnenbau, Baugrunderkundung, Spezialtiefbau und Horizontalspülbohrtechnik (HDD) mit umfangreicher Fachaustellung namhafter Hersteller

Hinweis Bohrtechniktage 2017

(firmenpresse) - Nach drei Jahren sind die Deutschen Brunnenbauertage erneut vom 26. bis 28. April 2017 in Bad Zwischenahn beim Aus- und Weiterbildungszentrum des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen zu Gast, begleitet von einer gewohnt umfangreichen Fachausstellung mit praktischen Vorführungen.



In zunehmendem Maße gestaltet sich die Veranstaltung als Plattform zur Schaffung eines Technik- und Ausbildungsüberblicks mit umfangreichen Möglichkeiten des fachlichen Erfahrungsaustausches zwischen Planern, Behörden, Herstellern und Anwendern.



Die erfolgreiche Kooperation mit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) findet somit erneut eine Fortsetzung und steht mit dem diesjährigen Thema des Kolloquium über "Bohrungen und Baugrund, Herausforderungen bei der Ausführung in der horizontalen und vertikalen Bohrtechnik" für neue und interessante praxisnahe Ausführungen. Das neue Konzept soll unsere Veranstaltungsteil-nehmer motivieren, sich von der stringenten Trennung von horizontaler und vertikaler Bohrtechnik zu trennen und die Sichtweise auf grundlegende Gemeinsamkeiten zu richten. Auch sollen Teilnehmer die Mög-lichkeiten haben, sich sowohl in den drei Vortragssträngen fehlendem Grundlagenwissen als auch speziellen Themen wahlweise zuzuwenden. Hauptaugenmerk ist aber immer die direkte Verbindung von Theorievortrag und dazugehöriger praktischer Vorführung im Austausch mit allen Beteiligten. Hierfür stehen umfangreiche Praxisflächen sowie ein geotechnisches Labor zur Interpretation durch geotechnische Sachverständige und Fachleuten zur Verfügung.



Weitere Informationen



Rahmenprogramm



Abendveranstaltung: im Freizeithaus des Bau-ABC Rostrup mit Rahmenprogramm und großem Büffet, Getränken (Softdrinks) sowie Busshuttle auf der Hotelroute in Bad Zwischenahn

Termin: Donnerstag, 27.04.2016 / 19:00 Uhr

Ehemaligentreffen: für alle ehemaligen Auszubildenden zum Brunnenbauer oder Spezialtiefbauer, Lehrgangsteilnehmer wie Meister, Poliere oder Vorarbeitern sowie mit dem Brunnenbau und Spezial-tiefbau verbundenen Personen.



Organisation: Herr Thomas Rösch

Termin: Donnerstag, 27.04.2016 / 15:00 Uhr

Foyervorträge: In Ergänzung zum Vortragsprogramm finden im Rahmen der Fachausstellung Foyer-vorträge im Kaffee- und Meetingbereich statt. Die Teilnahme an den Foyervorträgen ist ebenso wie der Besuch der Fachausstellung kostenfrei. Fachleuten und Unternehmen wird hier die Gelegenheit gegeben, in einem festen Zeitfenster neueste Entwicklungen kurz und prägnant auf einer Showbühne vorzustellen und mit dem Fachpublikum in Diskussion zu treten.

Termin: Donnerstag, 27.04.2016, Ausstellungszelt - Bühne







Studienabschlussarbeiten der Fachhochschule Ostfalia/Suderburg

Studierende stellen ihre Abschlussarbeiten vor

- Rückfluss aus Horizontalbohrungen

- Konsolidation von Weichböden mit Vertikaldränagen unter verschieden großen Auflasten

- Bewertung der Wirksamkeit von Geogittern auf nicht tragfähigem Untergrund

Termin: Donnerstag, 27.04.2016 / ab 10:30 Uhr, Ausstellungszelt - Bühne

Fachausstellung: Die Fachausstellung Brunnenbau, Spezialtiefbau, Baugrunderkundung und Hori-zontalbohrtechnik (HDD) findet vom 26.04. - 28.04.2017 auf dem Innen- und Außengelände des Bau-ABC Rostrup statt und beinhaltet auch eine Reihe von Live-Vorführungen, die im fachlichen Kontext zu ausgewählten Vorträgen zum 3-tägigen Tagungsprogramm stehen



Öffnungszeiten:

Mittwoch, 26.04.2017 von 13:00 - 18:00 Uhr (10:00 - 13:00 Uhr für Auszubildende / Schüler)

Donnerstag, 27.04.2017 von 09:00 - 18:00 Uhr

Freitag, 28.04.2017 von 09:00 - 12:00 Uhr



Besucher: Für Gäste ist der Besuch der Fachausstellung kostenlos



Ausstellungsfläche und Fakten:

3.000 m² Ausstellungshalle

1.500 m² Freifläche

800 m² Freihalle

über 100 Aussteller aus Deutschland und Europa

alle 3 Jahre in Bad Zwischenahn



Weitere Informationen, Ausstellerliste, Lageplan:

www.bohrtechniktage.de/fachausstellung



Ausstellerliste (Stand: Januar 2017):

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG, AMC Europe GmbH, Atlas Copco MCT GmbH, B.u.G. Bohr und Gesteinswerkzeuge GmbH, Bau-ABC Rostrup, BAU-Akademie Nord, Bohrlochmessung Storkow GmbH, BRG Brunnen Regenerierungs und Brunnenprüfdienst, Bundesanstalt für Gewässer-kunde, Bundesanstalt für Wasserbau, Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH, Caprari Pumpen GmbH, CARELA GmbH,cleanwells GbR, CWS-boco Deutschland GmbH, Dansand A/S und NQF GmbH, Dantonit A/S, DATC Deutschland, DB Engineering & Consulting GmbH, Dipl. Ing. Lutz Kurth Bohr-und Brunnenausrüstungen GmbH, DVGW CERT GmbH, EBARA Pumps Europe S.p.A., Eigenbrodt - Hydrosens.com, envi-systems GmbH, Etschel Brunnenservice GmbH, FERMANOX Wasseraufberei-tung, FIM Friedland Industrial Minerals GmbH, Fischer Spezialbaustoffe GmbH, FRANK GmbH,Franklin Electric Europa GmbH, Geologische Ausrüstungen & Bohrservice Sachsen GmbH, Geomil Equipment BV, Geotec Bohrtechnik GmbH, geotechnik heiligenstadt gmbh, GLÖTZL Gesell-schaft für Baumesstechnik mbH, Grundfos GmbH, Gullyver GmbH, GWE pumpenboese GmbH, HDG Umwelttechnik GmbH, HeidelbergCement AG, HydroTest Karch, IDAT GmbH, Johann Stockmann Brunnenfilterbau, KAMAT GmbH & Co. KG, Karnebogen GmbH,Keller Grundbau GmbH, Kiesel Nord GmbH & Co. KG, Klaas Brunnenfilter GmbH, Knebel Drilling A/S, Krusta Wasserfilterbau GmbH, KSB AG, Leica Geosystems GmbH, Liebherr-Nenzing Service GmbH, MGS Europe GmbH, mts Perforator GmbH, Nordmeyer GEOTOOL GmbH, Nordmeyer SMAG Drilling Technologies GmbH, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, PRAKLA Bohrtechnik GmbH, Rockmore Internat. GoMard Knödlseder Hammerwerk GmbH, RSS GmbH, Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH, SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG, SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG, Söndgerath Pumpen GmbH, Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, SPIBO Spielhoff-Bohrwerkzeuge GmbH, STDS Jantz GmbH & Co. KG, Stephan Schmidt KG, STS GmbH, STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, tegeo, Tegtmeyer Geophysik GmbH, Terra Calidus GmbH, Thade Gerdes GmbH, WILO SE, Zentralverband des Dt. Baugewerbes, Zertifizierung Bau GmbH, Zipp Industries GmbH & Co. KG, ZTH Zerspanungstechnik, Opternus, Digital Control, Prime Drilling, Tracto Technik, Prime Drilling, Maschinenring Nordwest, Tramann & Sohn - Ditch Witch, Terra, Prime Horizontal, TDC



Weitere Informationen unter http://www.bohrtechniktage.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bau-abc-rostrup.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Bau-ABC Rostrup ist das Aus- und Fortbildungszentrum des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen und steht allen Bildungsinteressierten aus der Bauwirtschaft offen.





Das Bau-ABC Rostrup wurde im Mai 1978 eingeweiht und zwischenzeitlich mehrfach erweitert, zuletzt durch eine Baumaschinentechnik-Schulungshalle, ein PC-Trainingszentrum und eine Freihalle für den Tiefbau und die Baumaschinenausbildung einschließlich einer Containerbox mit Schulungs-, Sozial- und Büroräumen.





Das Bau-ABC Rostrup befindet sich auf einem Areal von 75.000 qm; 11.100 qm Ausbildungsflächen sind überdacht und 20.000 qm Ausbildungsflächen stehen im Freigelände zur Verfügung.





Das Bau-ABC Rostrup verfügt über 17 Lehrwerkhallen mit 550 Ausbildungsplätzen. Ferner stehen über 600 Schulungsplätze in 20 Seminar- und Gruppenarbeitsräumen mit modernen Unterrichtshilfen und Internetzugang zur Verfügung.



Ein Betonlabor, ein Pump- und Spültechniklabor im KompetenzCentrum Bohrtechnik, Baumaschinenbedienungssimulatoren im KompetenzCentrum Baumaschinentechnik, das Schulungszentrum für Vermessungstechnik, das KompetenzCentrum Leitungstiefbau mit einer Gasbrand-Demonstrationsanlage, das KompetenzCentrum Asphalttechnik und weitere gewerkespezifische Schulungs- und Demonstrationsräume dienen der Vermittlung von Spezialkenntnissen für Auszubildende und Schulungsteilnehmer aus ganz Deutschland.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bau-ABC Rostrup, Bildungs- und Tagungszentrum der Bauwirtschaft

Leseranfragen:

Virchowstr. 5, 26160 Bad Zwischenahn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.01.2017 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1446255

Anzahl Zeichen: 6769

Kontakt-Informationen:

Firma: Bau-ABC Rostrup, Bildungs- und Tagungszentrum der Bauwirtschaft

Ansprechpartner: Ludwig Heyenga

Stadt: Bad Zwischenahn

Telefon: 04403-97950



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.