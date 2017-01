Anex Tour und traffics heben zusammen ab: Angebot künftig auch über die Reservierungssysteme von traffics buchbar

(firmenpresse) - Düsseldorf/Berlin, 19. Januar 2017 – Anex Tour startet mit traffics durch: Der neue deutsche Reiseveranstalter bietet sein gesamtes Sortiment ab sofort über die Vergleichs- und Buchungssysteme aus dem Hause des Berliner Traveltech-Unternehmens traffics an. Expedienten finden die Pauschalreisen von Anex Tour künftig über den kürzlich gelaunchten Cosmonaut. Vorteil bei der Buchung über traffics: Systemnutzer finden die Reisen direkt per Suche nach ANEX.

Für die OTAs wird das Sortiment über die Evolution IBE der Berliner verfügbar. Zur Produktpalette bei Anex Tour zählen Pauschalreisen mit Flügen der eigenen Airline AZUR Air für die Zielgebiete Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik.

„Als neuer deutscher Pauschalreiseveranstalter ist es für uns essenziell, an ein führendes Buchungssystem wie das von traffics angeschlossen zu sein“, sagt Dirk Burneleit, Geschäftsführer von Anex Tour. „Da wir zu 100 Prozent für den Reisebüro-Vertrieb stehen, ist der neue Cosmonaut mit seinen vielfältigen Funktionen die ideale Plattform für Anex Tour.“

„Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Anex Tour im Ausland bereits überaus gut etabliert“, ergänzt Bernd Nawrath, CCO beim Berliner Technologie-Experten traffics. „Den Eintritt in den deutschen Markt haben wir mit großer Spannung beobachtet und freuen uns sehr, dass die Produkte der Kollegen aus Düsseldorf nun auch über unsere Systeme für Reisebüros und Online-Portale verfügbar sind.“



traffics ist seit 1999 eines der führenden Unternehmen für Travel Technology und steht für innovative, kundenorientierte Lösungen in der Reiseindustrie. Das Produktportfolio reicht vom touristischen Computerreservierungssystem über Internet Booking Engines bis hin zu exklusivem touristischem Content. Damit ist die Berliner Firma einer der führenden Anbieter von Reservierungs-, Beratungs- und Buchungssystemen für Reisebüros, Web, TV und Mobile Apps. Mit HeliView bietet traffics die weltweit einzigartige Technologie zur interaktiven Reisesuche mit integrierter Buchungsfunktion aus der Helikopterperspektive. Zu den Systemnutzern gehören mehr als 6.000 Reisebüros sowie renommierte Reiseportale, Airlines, Hotels und Reiseanbieter. Durch die kontinuierliche Arbeit an Innovationen hat traffics bereits mehrere Awards verliehen bekommen.

Der neugegründete deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. In den ersten vier Katalogen für den Sommer 2017 stellt Anex Tour Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik vor. Zusammen mit der unternehmenseigenen Fluggesellschaft Azur Air GmbH bietet der Veranstalter die gesamte Leistungskette aus einer Hand – beginnend bei den Flügen über Transfers und Hotels bis hin zur Reiseleitung vor Ort. Das Düsseldorfer Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.



