Stauder-Brauerei nutzt Software-Start-up persoo

Essen - Stauder nutzt für das 150. Jubiläum der Essener Traditionsbrauerei die neue Gästeverwaltungssoftware des Start-ups persoo für das Jubiläumsjahr mit über 15 Veranstaltungen.

(firmenpresse) - Für 2017 bietet Stauder über das ganze Jahr hinweg immer wieder regionale Veranstaltungen an, um das 150-jährige Firmenjubiläum gebührend zu feiern. Dafür finden allein im ersten Quartal 2017 fünf Veranstaltungsreihen mit insgesamt über 15 Terminen statt.



Die Anmeldung dafür erfolgt über eine eigens für den Event bereitgestellte Webseite. Eintrittskarten wurden individuell gestaltet und per pdf versendet. Sie beinhalten einen QR-Code und lassen sich an der Tür scannen. Gäste können jederzeit absagen, Veranstalter erhalten eine ständig aktualisierte Übersicht über ihre Gäste.



Das Essener Start-up persoo sorgte bereits mit seiner Personalplanungssoftware beim Rüttenscheider Oktoberfest 2016 für reibungslose Abläufe. Nun hat das Unternehmen sein Repertoire für Gastronomen und Veranstalter noch einmal deutlich erweitert. Neben der bereits bekannten Personalplanung bietet persoo nun diesen Gästemanager an. Mit diesem können Gastronomen und Veranstalter jeder Art ihre Gästeverwaltung problemlos und vollständig über persoo laufen lassen.



persoo stellt der Brauerei diese Gästeverwaltung zur Verfügung und schafft somit nach der Personalplanungssoftware für das Oktoberfest 2016 ein zweites wichtiges Element für eine umfassende Softwarelösung für Gastronomen und Veranstalter.



Die Essener Bürger reagieren bisher positiv auf das Jubiläumsjahr, die meisten Veranstaltungen für das erste Quartal sind bereits ausgebucht.



Der Mitgründer Stefan Wirtz sagt dazu: “Wir möchten der Stauder-Brauerei zu ihrem Jubiläum gratulieren. Wir freuen uns sehr, ein Teil zu der reibungslosen Organisation der Jubiläumsveranstaltungen beitragen zu können.”



Die beiden Gründer, Stefan Wirtz und Patrick Seiferth, arbeiten bereits seit Anfang 2016 an der Software für persoo. Die gesamte Produktpalette befindet sich derzeit noch in der offenen Beta-Testversion. Hier können alle Funktionen kostenlos und unbegrenzt genutzt werden. “Mit der neuen Gästeverwaltung haben wir es geschafft, uns von anderen Softwarelösungen abzuheben und bieten einen echten Mehrwert für Gastronomen.”









