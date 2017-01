"User Experience Identity": COBE UXi-Methode jetzt zum Nachlesen!

Die Spezialisten für markenbasierte Gestaltung von digitalen Produkten feiern Premiere: Ab sofort ist das erste Fachbuch aus dem Hause COBE auf dem Markt. Unter dem Titel "User Experience Identity - Mit Neuropsychologie digitale Produkte zu Markenbotschaftern machen" legt Autor Felix van de Sand anschaulich das Konzept der hauseigenen UXi-Methode dar. Die hochaktuelle Lektüre ist ab sofort im Springer Gabler Shop als Print-Ausgabe sowie als eBook erhältlich ( http://www.springer.com/de/book/9783658159580).

"Bereits vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, Erkenntnisse aus der Neuropsychologie auf das Gebiet des User Experience Design zu übertragen. Unser Ziel war, eine nachvollziehbare Grundlage zu schaffen, auf der digitale Produkte so gestaltet werden können, dass sie bewusst die Kernwerte einer Marke transportieren. Das Ergebnis ist unsere User Experience Identity-Methode, kurz UXi, über die wir Design aus der Ecke des Geschmacks hin zu einem überprüfbaren und damit argumentierbaren Kommunikationsweg überführt haben", so Felix van de Sand, Geschäftsführer und Director Design Strategy von COBE.

Grundlage der Methode sind wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie Gestaltungselemente im Unterbewusstsein des Empfängers wirken. Demnach lösen Elemente wie Formen, Farben, Bilder, Typografie und Bewegungen beim Betrachter mentale Konzepte aus, die wiederum bestimmte Motive der Konsumenten ansprechen. In "User Experience Identity" beschreibt Felix van de Sand, wie Markenwerte so für den Nutzer digitaler Produkte intuitiv erlebbar werden und messbar zum Erfolg des Unternehmens beitragen können.

Zum Einstieg in die Thematik erhält der Leser zunächst einen umfassenden Überblick über den Stellenwert von User Experience in der heutigen Zeit - sowohl im Hinblick auf die Werte einer Marke als auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg. Über den informativen Diskurs "Wie Experience im Gehirn funktioniert" führt das Buch tief in das Verständnis von Wahrnehmung und Verhaltensmotiven ein. Nach einem Kapitel zu den aktuellen Erkenntnissen des Neuromarketings, gelangt der Leser schließlich zum Kernstück des Buchs: mentale Codes und ihr Einsatz in digitalen Produkten. Letzteren verdeutlicht der Autor u.a. am Praxisbeispiel des COBE-Kunden HypoVereinsbank.

"Nach der Lektüre des Buchs ist jedem klar: Man kann nicht nicht kommunizieren. Sobald ein Produkt am Markt erscheint, wirkt es über Codes intuitiv auf den Kunden. Deshalb ist es wichtig, diese Wirkung von vorneherein bewusst zu gestalten und zu steuern", so der Autor.

Informationen zum Buch:

User Experience Identity

Mit Neuropsychologie digitale Produkte zu Markenbotschaftern machen

-eBook zum Preis von 22,99 EUR http://www.springer.com/de/book/9783658159580

-Softcover zum Preis von 29,99 EUR

-104 Seiten, 35 Abbildungen

-erschienen im Springer Gabler Verlag

http://www.cobeisfresh.com/fachbuch/





http://cobeisfresh.com/index.html



Die COBE GmbH (www.cobeisfresh.com) ist Spezialist für markenbasierte Gestaltung und Entwicklung von digitalen Produkten. Basierend auf den Erkenntnissen der aktuellen Neuropsychologie orientiert sich ihre hauseigene User Experience Identity (UXi) Methode an den grundlegenden Regeln der menschlichen Wahrnehmung. Markenwerte, Produktattribute und Serviceversprechen werden in Gestaltungselemente wie Farben, Formen, Animationen übersetzt und eine Marke so in jeder Interaktion erlebbar gemacht.



Die "Creators Of Beautiful Experiences" unterstützen und beraten in den Bereichen Digital Design Strategy, Usability Engineering, User Interface Design und Entwicklung für Web und Mobile. An den Standorten München und Osijek arbeitet ein rund 20-köpfiges Team für Kunden wie HypoVereinsbank, Audi, adidas und Vodafone.

COBE

http://www.forvision.de



Kommentare zur Pressemitteilung