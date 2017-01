Lokales Engagement macht lekker erneut zum TOP-Lokalversorger

(firmenpresse) - (NL/3203140949) Das Energieverbraucherportal hat die lekker Energie GmbH in Heinsberg erneut als TOP-Lokalversorger in der Sparte Strom ausgezeichnet. Die Auszeichnung Top Lokalversorger 2017 erhielten nur Grundversorger, die im eigenen Grundversorgungsgebiet an einem bestimmten Stichtag im Januar im Ranking des Portals einen der ersten drei Plätze belegten.

Als einziges Vergleichsportal Deutschlands bewertet das Energieverbraucherportal nicht nur die Preise eines Anbieters, sondern auch das regionale Engagement, die Verbraucherfreundlichkeit und das Umweltbewusstsein. In die Bewertung fließt der Energiepreis zu 80 Prozent ein. Regionales Engagement, Service und Umweltbewusstsein werden zu 20 Prozent berücksichtigt.

Wir freuen uns sehr über die vierte Auszeichnung in Folge, sagt Simone Deckers, Leiterin Vertrieb Privat- und Gewerbekunden der lekker Energie. Zur guten Bewertung hat nicht nur unser günstiges Ökostromangebot beigetragen. Toll finden wir, dass das Energieverbraucherportal auch unsere Sponsoring-Aktivitäten in Heinsberg, das Förderprogramm für Elektromobilität oder den direkten Kundenkontakt im lekker Energieladen gewürdigt hat.

Laut Stiftung Warentest (Heft 02/2013) bietet das Energieverbraucherportal neben einem anderen Portal den besten Schutz vor Bauernfängerei. Wer Sorge habe, bei verbraucherunfreundlichen Tarifen zu landen, der sei beim Energieverbraucherportal am besten aufgehoben, so Stiftung Warentest.

Die lekker Energie GmbH ist ein führender Anbieter von Strom und Gas an Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden. lekker ist kunden- und serviceorientiert und schneidet bei Vergleichstests regelmäßig mit Bestnoten ab. Als einer der bedeutendsten Lieferanten von Ökostrom an private Haushalte steht lekker seit 2003 für umwelt- und verbraucherfreundliche Produkte. Für faire Wettbewerbsbedingungen setzt sich lekker Energie im Bundesverband Neue Energiewirtschaft ein.

