Ostthüringer Zeitung: Aktion gegen Gebietsreform in Thüringen startet doch. Trotz Klage der Landesregierung soll es ab März eine große Unterschriftensammlung geben.

(ots) - Gera. Mit der Verfassungsklage gegen das

Volksbegehren hat die Thüringer Landesregierung die Gegner der

Gebietsreform nicht vom Hals. Es werde mit Start im März eine große,

landesweite Unterschriftensammlung geben, kündigte der Verein

"Selbstverwaltung für Thüringen" gegenüber der Ostthüringer Zeitung

an.



Der Verein mit Sitz in Hermsdorf (Landkreis Saale-Holzland-Kreis)

hatte für den Antrag auf ein Volksbegehren weit über 40 000 gültige

Unterstützer-Unterschriften beibringen können. Lediglich 5000 wären

nötig gewesen.



Die Linke-geführte Landesregierung beschloss hingegen am 10.

Januar, gegen das Volksbegehren zu klagen. Ministerpräsident Bodo

Ramelow (Linke) erklärte, aufgrund des Haushaltsvorbehalts in der

Landesverfassung könne seine Regierung gar nicht anders, als den

Verfassungsgerichtshof in Weimar anzurufen.



"Wir lassen uns aber nicht den Mund verbieten. Wenn die

rot-rot-grüne Koalition die Bürger zur Gebietsreform nicht fragt,

dann fragen wir sie eben", sagte Sabine Kraft-Zörcher, Vertrauensfrau

der Initiative, der Ostthüringer Zeitung. Das Ergebnis könne sich der

Regierungschef "dann ganz ohne verfassungsrechtliche Zwänge

anschauen".



Im Klartext heißt das: Ein richtiges Volksbegehren mit gesetzlich

geregelten Folgen wird das nicht; die Initiatoren setzen allein auf

die Wirkung einer großen Zahl. Zum Volksentscheid, heißt es dazu,

wäre es dieses Jahr so oder so nicht mehr gekommen. Die Zwangsphase

für Gemeindezusammenschlüsse beginne aber schon Anfang November.

Insofern kann der Verein auch seine eigenen Regeln für die Sammlung

aufstellen. Sie wird "Thüringer Bürgeraufruf" heißen und sich erneut

gegen das vom Landtag bereits beschlossene Vorschaltgesetz zur

Gebietsreform wenden. Ziel ist, die für reguläre Volksbegehren nötige

Unterschriftenzahl von rund 200 000 zu schaffen. Und zwar innerhalb



von vier Monaten, so wie es das Thüringer Gesetz für Volksbegehren

vorschreibt. Auch die vollständige Angabe von Name und Adresse jedes

Unterstützers soll beim "Bürgeraufruf" beachtet werden.



Ramelow bekräftigte mehrfach, es könne in der Debatte über die

Gebietsreform nicht um das Ob gehen, sondern nur noch um das Wie.

"Das kann er sich aber nicht aussuchen. Die Leute wollen sehr wohl

über das Ob sprechen", sagte Kraft-Zörcher der Ostthüringer Zeitung.



Laut Vorschaltgesetz muss künftig jede Gemeinde dauerhaft

mindestens 6000 Einwohner vorweisen. Das hat zur Folge, dass etwa

drei Viertel der noch 843 politisch selbstständigen Gemeinden ihre

Eigenständigkeit verlieren. Die Zahl der Landkreise wird etwa

halbiert.







