SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 20.01.17 (Woche 3) bis Samstag, 11.02.17 (Woche 7)

Freitag, 20. Januar 2017 (Woche 3)



22.00Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jenseits der

Norm



Man begegnet ihnen auf der Straße und, ob man will oder nicht,

manchmal muss man sich nach ihnen umdrehen: Menschen, die nicht der

Norm entsprechen. Die einen geben alles dafür, aus der Masse

herauszustechen, andere sind ohne eigene Absicht anders: Sie müssen

mit ihrem Aussehen oder einer Krankheit leben, die Aufmerksamkeit auf

sich zieht. Doch nicht immer erschließt sich auf den ersten Blick,

wer jenseits der Norm lebt. Das kann auch der biedere, unscheinbare

Nachbar sein, der hinter verschlossenen Türen ein Hobby betreibt, das

wohl die meisten als unkonventionell bezeichnen würden. Oder die

60-Jährige, die einen Zwillingskinderwagen durch den Park schiebt.

Wie sich im Gespräch herausstellt, sind es nicht ihre Enkelkinder,

sondern ihre eigenen Neugeborenen, die sie dank künstlicher

Befruchtung im hohen Alter bekommen hat. Erlaubt ist, was gefällt?

Einerseits wird in der heutigen Gesellschaft angeblich so gut wie

alles akzeptiert. Man ist tolerant und verständnisvoll, jeder soll

seinen individuellen Lebensstil pflegen dürfen. Behinderte haben ein

gesetzlich verankertes Recht auf Inklusion - und doch bestimmen

Vorurteile das eigene Denken. Was ist heutzutage schon normal? Mit

welchen Kommentaren müssen sich Menschen auseinandersetzen, die ein

Leben jenseits der Norm führen? Ist die Gesellschaft wirklich so

tolerant, wie sie sein will? Darüber diskutiert Michael Steinbrecher

mit seinen Gästen.



Sie ist die älteste Vierlingsmutter der Welt: Annegret Raunigk

bekam gleich vier Kinder in einem Alter, in dem andere von

entspannenden Kreuzfahrten träumen. Auf natürlichem Wege konnte die

ehemalige Lehrerin mit 65 Jahren nicht mehr zu ihrem Mutterglück



finden. Deshalb ließ sie sich in der Ukraine fremde Samen- und

Eizellen einsetzen. Bereits vor ihrer Vierlingsgeburt hatte die

Alleinerziehende 13 Kinder: "Ein langweiliges Rentnerleben konnte ich

mir nie vorstellen."



Wenn Sebastian Hurth einen Supermarkt betritt, sind sofort alle

Blicke auf ihn gerichtet. Der 25-Jährige lebt mit dem

Tourette-Syndrom. Aufgrund dieser Ticstörung gleicht sein Alltag oft

einem Spießrutenlauf. Denn seine unkontrollierten Sätze, Bewegungen

und lauten Geräusche irritieren, egal wo er hinkommt: "Mir wird bei

den Tics oft Boshaftigkeit unterstellt, Menschen fühlen sich

persönlich angegriffen oder sind einfach nur extrem erschrocken."



Er ist IT-Experte und Familienvater, führt auf den ersten Blick

ein unauffälliges Durchschnittsleben. Wenn er aber auf sein Hobby zu

sprechen kommt, dann ändert sich das schlagartig. Als sogenannter

Pony-Player verkleidet sich der Berliner als schwarzes Pferd, seine

Partnerin übt mit ihm Dressuren am Langzügel: "Für Außenstehende

sieht das vielleicht merkwürdig aus - aber alles ist eine Frage der

Perspektive."



Auch bei Freddy Nocks Leidenschaft bleibt vielen der Mund offen

stehen. Aber aus völlig anderem Grund. Aufgewachsen in einer

Zirkus-Dynastie, wurde dem Schweizer ein Leben jenseits der Norm

bereits in die Wiege gelegt. Der Hochseilartist hat einige

Weltrekorde aufgestellt, machte selbst vor der Zugspitze nicht Halt.

Nun nimmt er sogar seinen fünfjährigen Sohn mit: "Kritiker gibt es

immer. Aber mein Sohn war gesichert, als er mit mir über die Schlucht

lief."



Ulrich Weiner führt seit Jahren ein Einsiedlerleben. Fernab der

Zivilisation lebt er in einem Wohnwagen mitten im Schwarzwald. Diesen

Wohnsitz hat der ehemalige Funktechniker nicht freiwillig gewählt. Er

ist hochgradig elektrosensibel und auf der Flucht vor Handystrahlen.

Nur mit einem Strahlenschutzanzug kann er in Ortschaften gehen, da er

sonst massive körperliche Beeinträchtigungen spürt: "Oft werde ich

als Spinner oder Verschwörungstheoretiker abgetan. Mit diesen

Vorurteilen muss ich leben."



Prof. Pasqualina Perrig-Chiello beschäftigt sich mit

unkonventionellen Lebensformen. Die Psychologin beobachtet nicht nur

einen sehr schnellen Wandel von Normen, sondern auch ein zunehmendes

Bedürfnis nach Individualisierung in der Gesellschaft: "Trotzdem

leben wir in einem extremen Normen-Korsett. Die soziale Kontrolle

variiert je nach Kultur, Stadt, Land und Religionszugehörigkeit", so

die emeritierte Entwicklungspsychologin.



Donnerstag, 26. Januar 2017 (Woche 4)/19.01.2017



22.45Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen der Sendung:



- Mr. President - Die ersten Tage von Donald Trump an der Spitze

der Weltmacht: Reaktionen, Rückblick, Referenzen



- Max-Ophüls-Festival - Der Filmnachwuchs zeigt großes Kino mit

neuen Perspektiven auf wichtige Themen wie Flucht und

Integration. Vor Ort in Saarbrücken



- Wagners Villa Wahnfried - Der Israeli Avner Dorman komponiert

eine politische Oper über eine der Keimzellen des Rassismus.

Uraufführung am 28. Januar in Karlsruh



- "Unsere Wilde Heimat" - 25 Amateurfotografen, ein Buch: die

schützenswerte, faszinierende Natur im Südwesten. Mit auf

Motivsuche am Bodensee



Samstag, 11. Februar 2017 (Woche 7)/19.01.2017



Erstsendedatum bitte streichen!



17.00Meine Traumreise nach Norwegen



Wellenrausch am Polarkreis



