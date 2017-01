NAXOS-Gründer Klaus Heymann gewinnt den ICMA!

Klaus Heymann

(firmenpresse) - "And the Winner is ...": ICMA 2017 - Die Gewinner stehen fest!

Der International Classical Music Award (in der Szene als ICMA bekannt) ist eine der bedeutenden Musikauszeichnungen der Welt.

Was macht diesen Preis so besonders? Die ICMA-Jury setzt sich aus 19 führenden Musik-Fachjournalisten aus insgesamt 14 Ländern zusammen. Der International Classical Music Award kann daher nicht nur als der "internationalste" Musikpreis der Welt bezeichnet werden, sondern er nimmt auch für sich in Anspruch, der unabhängigste Musikpreis zu sein - ...besteht doch die ICMA-Jury ausschließlich aus unabhängigen Journalisten und nicht aus Funktionären der Musikindustrie.

In diesem Jahr freut sich NAXOS ganz besonders über einen ICMA-Special Achievement Award für NAXOS-Gründer und -Chairman Klaus Heymann! Der "Special Achievement Award", der nur zu besonderen Anlässen verliehen wird, erreicht Herrn Heymann als besondere Würdigung seines Lebenswerks. Im Oktober 2016 hatte Klaus Heymann seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seine Firma NAXOS ist Weltmarktführer im Bereich der Vermarktung von Klassischer Musik und feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.naxos.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Naxos Deutschland Musik und Video Vertriebs-GmbH, vertritt in Deutschland das Label Naxos und ist als Vertrieb für aktuell 25.000 Artikel (CD, DVD, Blu-ray, Download, Vinyl) zuständig.

Ein Team bestehend aus 19 Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Label Management, Presse, Lizenzen, Digitales und Customer Service gewährleistet eine enge Verbindung zum Kunden im Handel und im Internet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

NAXOS Deutschland GmbH

PresseKontakt / Agentur:

NAXOS Deutschland GmbH

Dr. Rainer Aschemeier

Gruber Straße 70

85586 Poing

ra(at)naxos.de

081212500746

http://www.naxos.de



Datum: 19.01.2017 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1446332

Anzahl Zeichen: 1229

Kontakt-Informationen:

Firma: NAXOS Deutschland GmbH

Ansprechpartner: RenéZühlke

Stadt: Poing

Telefon: 081212500745





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung