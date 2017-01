Pershing Gold präsentiert sich auf der Vancouver Resource Investment Conference



(firmenpresse) - Pershing Gold präsentiert sich auf der Vancouver Resource Investment Conference



LAKEWOOD, Colorado, 19. Januar 2017 - Pershing Gold Corporation (NASDAQ: PGLC) (TSX: PGLC) (FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen), ein aufstrebender Goldproduzent in Nevada, der für den Ausbau des Projekts Relief Canyon verantwortlich zeichnet, hat heute bekannt gegeben, dass Jack Perkins (Perkins), Vice President Investor Relations von Pershing Gold, das Unternehmen im Rahmen der Vancouver Resource Investment Conference (die Konferenz) vorstellen wird.



Die Konferenz wird von 22.-23. Januar 2017 im Vancouver Convention Centre in Vancouver (British Columbia) abgehalten. Pershing Gold lädt alle interessierten Anleger ein, den Firmenstand Nr. 508 auf der Konferenz zu besuchen. Die Firmenpräsentation von Herrn Perkins findet am Sonntag, den 22. Januar 2017 um 11.20 Uhr (PT) im Workshop 4 der Konferenz statt.



Über Pershing Gold Corporation

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon schließt drei historische Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage ein. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.



Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.



Die Aktien von Pershing Gold werden im NASDAQ Global Market und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol PGLC sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 7PG1 gehandelt.





Kontaktdaten

Nähere Informationen erhalten Sie über:



Stephen Alfers, Executive Chairman, President & CEO

Jack Perkins, Vice President, Investor Relations

720.974.7254

investors(at)pershinggold.com

www.PershingGold.com



In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch





Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Pershing Gold Corporation

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent aus Nevada, der auf gutem Wege ist, die Mine Relief Canyon wieder zu öffnen, die drei Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage beinhaltet. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, um die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wiederaufzunehmen.





Datum: 19.01.2017 - 14:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1446333

Anzahl Zeichen: 3239

Kontakt-Informationen:

Firma: Pershing Gold Corporation

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung