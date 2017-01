Future Match auf der CeBIT 2017 - Die internationale Kooperationsbörse nicht nur für IT-Experten

Neue Kooperationspartner zu finden, ist nicht immer eine einfache Aufgabe - die Kooperationsbörse Future Match wird auf der CeBIT 2017 dieses Vorhaben vereinfachen.

(firmenpresse) - Die vom Enterprise Europe Network veranstaltete Kooperationsbörse Future Match wird auf der diesjährigen CeBIT vom 20. bis zum 24. März Gespräche zwischen internationalen Unternehmen ermöglichen. Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien können sich Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen gezielt in vorab arrangierten Gesprächen persönlich treffen. So besteht die Chance, potenzielle Kooperationspartner für Technologietransfer, Forschungsprojekte oder kommerzielle Zusammenarbeit kennenzulernen.



Doch auch Unternehmen, die nicht speziell im IT-Sektor aktiv sind, sind willkommen: Bei Future Match können ebenfalls Partner für branchenübergreifende Projekte oder kundenspezifische IT-Lösungen getroffen werden.



Der Erfolg der Kooperationsbörse Future Match wird aus den Teilnehmerzahlen des Vorjahres ersichtlich, denn 2016 nahmen etwa 280 Teilnehmer aus 35 verschiedenen Ländern an mehr als 1.000 Meetings teil, um Projektideen und Kooperationen zu besprechen sowie neue Produkte zu präsentieren. Organisiert wird Future Match vom Enterprise Europe Network, welches das größte europäische Netzwerk für Innovation und Internationalisierung darstellt und der Ansprechpartner für alle Fragen rund um Forschung und Technologietransfer ist.



Anmeldung:



Interessenten können sich bis zum 7. März 2017 unter futurematch.cebit.de registrieren und Kooperationsprofile erstellen. Die Teilnahme ist für IT-Unternehmen kostenpflichtig, für Teilnehmende aus anderen Branchen sowie für niedersächsische Forschungseinrichtungen kostenfrei. Eintrittskarten für die CeBIT werden zur Verfügung gestellt.



Auf der CeBIT ist Future Match vom 20. bis zum 24. März 2017 in Halle 6, Stand A18/27 zu finden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: futurematch.cebit.de







http://www.uni-hannover-de/unitransfer



Enterprise Europe Netwok / Leibniz Universität Hannover

Brühlstr. 27, 30169 Hannover

Enterprise Europe Netwok / Leibniz Universität Hannover

Nicole Okoye

Hannover

05117625406



