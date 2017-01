Chefredakteure von SZ.de: Haben als einziger Titel erfolgreich Paid Content eingeführt

(ots) - Die Süddeutsche Zeitung (SZ) ist mit ihrem

digitalen Geschäftsmodell offenbar sehr erfolgreich. Wie Stefan

Plöchinger und Julia Bönisch, Chefredakteure von SZ.de, im Interview

mit dem Hamburger Fachmagazin DNV - Der Neue Vertrieb

(www.dnv-online.net) erklären, hat die Tageszeitung ihre

Online-Umsätze 2016 erneut steigern können. Nachdem 2015 bereits ein

Betrag von rund zehn Mio. Euro erreicht wurde, habe SZ.de im

vergangenen Jahr einen Umsatz im signifikant zweitstelligen Bereich

erzielt.



Plöchinger ist davon überzeugt, dass der Ansatz der SZ

funktioniert: "Wir verdienen mit Leserfinanzierung inzwischen genauso

viel wie mit Anzeigenfinanzierung. Manche andere Seiten ticken immer

noch so, als könnte man im Internet mit ein bisschen Larifari und

schnellen News am besten sein Geld verdienen. Wir sehen das anders

und vermutlich ganz richtig, wenn wir auf die Umsätze schauen."



Die SZ sei im Digitalen vor allem aufgrund ihrer Inhalte

erfolgreich, wie Bönisch erklärt: "Wenn man etwas für viel Geld kauft

und merkt, dass die Sache nicht hält, was sie verspricht, dann kauft

man sie nicht noch mal: Darum: Was wir hier jeden Tag machen, muss

höchsten Ansprüchen genügen." So habe die Zeitung mit dem Verkauf

spezieller Panama-Paper-Abos eine mittlere dreistellige Zahl neuer

Abonnenten gewonnen. Zudem hat sie im vergangenen Jahr ins

Textmarketing investiert und vermarktet ihre Beiträge seitdem auch

über Facebook & Co.



Das komplette Interview findet sich in der aktuellen

DNV-Printausgabe 1-2/2017:

http://www.dnv-online.net/_rubric/index.php?rubric=79



