Qualifikation zum Fachwirt via Online Kurs mit Live Unterricht

(LifePR) - Wer seinen Fachwirt im Bereich Dienstleistungs-Fachwirt macht, kommt nicht drum herum: bevor man zum handlungsfeldspezifischen Prüfungsteil bei der IHK antreten darf, muss man den ersten Prüfungsteil bestanden haben.

Zu diesen Fachwirten zählt zum Beispiel der Fachwirt im Gastgewerbe (IHK), der Industriefachwirt (IHK), der Musikfachwirt (IHK), der Sportfachwirt (IHK), der Technische Fachwirt (IHK), der Veranstaltungsfachwirt (IHK) und der Wirtschaftsfachwirt (IHK).

Die IHK-Prüfung der Dienstleistungs-Fachwirte besteht aus zwei Prüfungsteilen, den sog. Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen (für alle Dienstleistungsfachwirte identisch) und den Handlungsfeldspezifischen Qualifikationen (für alle Fachwirte unterschiedlich). Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die jeweils zuständige IHK.

Die wirtschaftsbezogenen Qualifikationen sind für diese Fachwirte identisch, ganz im Gegensatz zum zweiten Prüfungsteil, der sich dann auf die jeweilige Branche bezieht.

Beide Prüfungsteile können auch separat voneinander abgelegt werden

Die ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf den wirtschaftsbezogenen Teil als online Abendkurs mit Live Unterricht an. Im Zeitraum von ca. sechs Monaten bereiten erfahrene Referenten nach dem Rahmenlehrplan der IHK auf die Prüfung vor.

Nächster Start ist am Dienstag, den 21.02.2017. Information und Anmeldung unter

http://www.ebam.de/kurse/13435-wirtschaftsqualifikationen-ihk-f-r-dienstleistungsfachwirt/2017-02-21/



Die ebam Business Akademie bietet seit 1993 Aus- und Weiterbildungen sowohl berufsbegleitend als auch Vollzeit an. ebam Standorte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln.

Das Schulungsangebot reicht von Tagesseminaren über Kurzlehrgänge bis hin zu mehrmonatigen Qualifizierungen. Interessierte finden Kurse, die auf IHK-Abschlüsse vorbereiten als auch ebam-interne Abschlüsse.



Das Qualitätsmanagementsystem der ebam Akademie ist nach AZAV zertifiziert, fast das gesamte Kursprogramm kann mit einem Bildungsgutschein besucht werden.





