Buchpräsentation „Mrs. Perfect sucht Mr. Right“ Susanne Giljum, Neuerscheinung

Amüsante Lektüre zum Schmunzeln über die Chancen und Tücken der Partnersuche im Online-Dschungel

(firmenpresse) - Susanne Giljum lud letzten Mittwoch zur Buchpräsentation des soeben erschienen Buches „Mrs. Perfect sucht Mr. Right“ ins Café Kreuzberg. An die 50 geladene Gäste hatten großen Spaß an den Ausführungen der Protagonistin Sabrina, die die kuriosesten und unterschiedlichsten Männer beim Projekt „Partnersuche“ trifft.



Zur Begrüßung plaudert die Neo-Autorin, deren 2. Buch bereits in Arbeit ist, aus dem Nähkästchen: Nach fast 30 Jahren Tätigkeit in einem internationalen Konzern war höchste Zeit für berufliche Veränderungen um sich komplett ihren Leidenschaften zu widmen: Einzel-Coachings, Workshops und Bücher.



Doch vor allem schreiben wollte Frau Giljum schon immer! Und das gekonnt und professionell. Während eines 9-monatigen Intensivkurses wurde ihr klar, dass sie sich auf ihr Buch konzentrieren wollte, und entschied sich zwischen dem lustigen Buch und ihrer Arbeit als Mentaltrainerin und Kinesiologin für Ersteres.



Ende letzten Jahres erschien der unterhaltsame und geistreiche Roman „Mrs. Perfect sucht Mr. Right“! Die Autorin führt in ihrem Buch durch drei Handlungen: Zum einen wird der Leser entdecken, dass die vermeintliche Mrs. Perfect gar nicht so perfekt ist, zum anderen lässt sie uns an den lustigen und auch skurrilen Vorfällen beim Online-Dating teilhaben und gleichzeitig an ihrem intensiven Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit Lukas, der sie virtuell bei ihrer Partnersuche begleitet. Mit ihm diskutiert sie alle Mann/Frau Themen, welche die beiden bewegen.



Nach der unterhaltsamen Buchpräsentation, sicherte sich jeder der Gäste noch ein Buch – manche sogar zwei – um sich diese noch signieren zu lassen. Das Werk ist nun nach der erfolgreichen Lesung auch im Handel erhältlich: https://www.mymorawa.com/self-publishing/gestaltung/publizieren/?books/ID48814/Mrs-Perfect-sucht-Mr-Right



Das Buch „Mrs. Perfect sucht Mr. Right“ von Susanne Giljum ist als Paperback, Hardcover und eBook bei myMorawa von Morawa Lesezirkel erschienen. Eine unkomplizierte Lösung für angehende Autoren, um ein Buch zu veröffentlichen. Die gesamte Buchentstehung, von der Registrierung über die Zusammenstellung des Buches bis hin zum Druck, ist von einfachen Lösungen und persönlicher Betreuung gekennzeichnet, was eine rascheund unkomplizierte Abwicklung ermöglicht.





„Mrs. Perfect sucht Mr. Right“ von Susanne Giljum

https://www.mymorawa.com/self-publishing/gestaltung/publizieren/?books/ID48814/Mrs-Perfect-sucht-Mr-Right

Seitenanzahl: 200

ISBN: 978-3-99057-388-4

Größe: 14,8 cm x 21,0 cm

Erscheinungsdatum: 02.11.2016



Paperback: 14,90 €

Hardcover: 978-3-99057-389-1; 23,90 €

eBook: 978-3-99057-390-7; 7,90 €



myMorawa von Morawa Lesezirkel GmbH

info(at)mymorawa.com

Hackinger Straße 52

A-1140 Wien





