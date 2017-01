IT & Hardware & Software & TK

Münchner Start-Up vereinfacht den Einstieg ins Online-Business

branchbob bietet professionelles E-Commerce Baukasten-System

(firmenpresse) - Der Schritt in den E-Commerce - für viele Händler und Produzenten im B2B- und B2C- Bereich ein Mammut-Projekt mit jeder Menge Fragezeichen. Oft fehlt das dafür benötigte technische, rechtliche und prozessuale Know-How oder ganz einfach das Geld für Agenturen. Für genau diese Händler gibt es jetzt eine Lösung: branchbob.

branchbob macht online Verkaufen für Unternehmen und Privatpersonen einfach. Das Münchner Start-Up bietet eine umfangreiche, professionelle E-Commerce-Lösung im Baukasten-System. Nutzer können in wenigen, angeleiteten Schritten ihren eigenen Online- Shop erstellen und profitieren darüber hinaus von weiteren Tools wie z. B. Anbindung aller gängigen Payment-Lösungen, Vertriebsmarketing und Logistiklösungen. Dieses Rundum- Sorglos-Paket ist prinzipiell kostenlos. Minimale Nutzungsgebühren fallen erst an, wenn der Händler über branchbob verkauft: 1,5 Prozent pro Bestellung.

branchbob ist ein Produkt der Element1 Media GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in München ist seit mehr als zehn Jahren Spezialist für innovative E-Commerce-Lösungen. "In unserer täglichen Kundenarbeit haben wir gemerkt, dass eine simple Lösung fehlt, mit der Produzenten und Händler ohne tiefes technisches Know-How den Schritt ins digitale Business gehen können", sagt Marc Köhler, Gründer und Geschäftsführer von Element1 Media. "Seit 2013 haben wir an der Vision gearbeitet, E-Commerce-Lösungen für jedermann zu entwickeln. Von der Hobby-Mützen-Strickerin bis zu mittelständischen Unternehmen. Entstanden ist branchbob, ein Baukasten-System für das Online-Business, das wir Mitte 2016 gelauncht haben."

branchbob - einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt:

- Keine technischen Kenntnisse erforderlich: Einfache Konfiguration von Inhalt und Design

- Zahlreiche Apps für individuelle Anforderungen, z. B. Payment, Versanddienstleister, Promotion-Aktionen und Google-Dienste

- Rechtssicherheit durch Kooperation mit IT-Rechtskanzlei

- Responsive Darstellung und Nutzung sowohl im Backend als auch im Frontend

- Vorschau-Funktion für verschiedene Devices vor Go Live

- Unbegrenzter Speicherplatz - dem Nutzer sind keine Datengrenzen gesetzt.

- Versandoption national und international: Der Nutzer kann Lieferzeit, Kosten pro Land oder Abholung vor Ort selbst konfigurieren

- Verknüpfung des Shops mit Social-Media-Accounts

- Datensicherheit durch Server-Hosting beim europäischen Marktführer in Straßburg

Weitere Informationen gibt es unter www.branchbob.com





branchbob bietet Händlern und Produzenten eine E-Commerce-Lösung für einfaches Verkaufen im Internet. Über ein Baukasten-System erstellen Händler in wenigen Schritten einen eigenen, individualisierten und rechtssicheren Online-Shop. Diverse Apps ermöglichen darüber hinaus weitere E-Commerce-Lösungen wie beispielsweise die Anbindung an Payment-Systeme, Vertriebsmarketing und Logistikangebote.

branchbob ist ein Produkt der Element1 Media GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in München ist seit mehr als zehn Jahren Spezialist für innovative E-Commerce-Lösungen. branchbob ist seit 2016 auf dem Markt.

von der Kuhlen Kommunikation

von der Kuhlen Kommunikation

Melanie Piatanesi

Herzogstrasse 41

80803 München

melanie.piatanesi(at)vonderkuhlen.de

+49 (0) 89 209 409-31

www.branchbob.com



Kontakt-Informationen:

Firma: von der Kuhlen Kommunikation

Ansprechpartner: Melanie Piatanesi

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 89 209 409-31





