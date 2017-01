certgateübernimmt sichere Apple iOS&Android Telefon und Chat Lösung von Ethon

Hochsichere mobile Kommunikationslösung seit Jahren bei Behörden erprobt

Sofort als cgPhone verfügbar

Ethon Entwickler wechseln zu certgate

certgate GmbH, einer der führenden Anbieter von sicheren mobilen Kommunikationstechnologien hat per 01. Januar 2017 von Ethon GmbH die Software etaPhone (zukünftig cgPhone) übernommen. Zusammen mit der Software sind auch entsprechende Ethon Mitarbeiter zu certgate gewechselt.

cgPhone ist eine hochentwickelte und flexible Lösung zur weltweiten, sicheren und verschlüsselten Telefonie und Chat Kommunikation für Apple iOS und Android Geräte. Den Anschluss an praktisch jede VOIP Infrastruktur wird über das SIP Protokoll gewährleistet.

Oberste staatliche Sicherheitsorganisationen, u.a. im Nahen Osten, schützen bereits seit Jahren erfolgreich mit dieser sicheren Lösung ihre mobile Kommunikationsinfrastruktur.

Jan Wendenburg, CEO certgate, erläutert zur erfolgreichen Übernahme: ?Wir wollen der führende Europäische Anbieter für sichere mobile Kommunikation werden. Die Übernahme der etaPhone-Software sowie die bereits abgeschlossene Entwicklung unseres neuen Sicherheits-Tokens zur Absicherung von mobilen Daten und Kommunikation sind ein wichtiger Meilenstein dafür. Besonders freue ich mich, dass nun per sofort eine sichere Telefonie & Chat Lösung cgPhone praktisch für jedes Unternehmen schnell und einfach zur Verfügung steht.?

cgPhone ist als Unternehmenslösung verfügbar und kann innerhalb von nur einem Tag auf einem Unternehmensserver installiert und in Betrieb genommen werden. Durch die besondere Architektur der Lösung ist eine schnelle Inbetriebnahme und hohe Skalierbarkeit jederzeit gewährleistet. Der Betrieb kann über das leicht bedienbare Web Interface von der unternehmensinternen IT Administration einfach, flexibel und kostengünstig erfolgen.

Der Vertrieb erfolgt direkt und über certgate Partner um speziell für Unternehmenskunden im In- und Ausland die optimale Betreuung und Integration sicher zu stellen. Für den einfachen Einstieg steht ab sofort ein ?cgPhone Starterpaket? zur Verfügung, welches eine schnelle, problemlose Implementierung ermöglicht.



Gerade in der heutigen Zeit sind Spionage-Apps und Hacker-Tools praktisch für jeden und überall verfügbar und können unbemerkt jede Kommunikation abfangen und mithören. Daher sollte jedes Unternehmen, welches vertrauliche Gespräche oder Informationen austauscht die Möglichkeit haben einfach, sicher und verschlüsselt zu kommunizieren. cgPhone ermöglicht dies für jedes Unternehmen ? egal ob für zwei oder zweitausend Geräte.

cgPhone wird zukünftig auch als sichere, verschlüsselte Cloudlösung zur Verfügung stehen, in den nächsten Monaten durch certgate substantiell weiterentwickelt und zusätzlich mit anderen certgate Produkten, wie der sicheren, zertifizierten cgCard und dem hochsicheren cgToken kombiniert.



CERTGATE ist einer der führenden IT Security Anbieter für sichere, mobile Kommunikationstechnologien und langjähriges Mitglied der Allianz "IT Security Made in Germany".

International führende Unternehmen und Behörden, wie die Bundesagentur für Arbeit und staatliche Sicherheitsbehörden im Ausland sichern ihre mobile Kommunikation über CERTGATE's patentierte Technologie und Produkte. CERTGATE's Lösungen werden weltweit auch über Partner vertrieben und ermöglichen wirklichen Schutz vor Hackern, mobile data leakage und nicht autorisierten Zugriff - auch durch staatliche Behörden. Bereits heute schützt CERTGATE nachhaltig weltweit für tausende von Anwendern täglich deren mobile Kommunikation und Daten.

Erfahren Sie noch heute warum sichere Kommunikation von vielen führenden Experten unbedingt empfohlen wird unter: https://www.certgate.com/why-using-encryption





Kommentare zur Pressemitteilung