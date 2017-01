Mehr Geschäftserfolg durch mehr Flexibilität

Videokonferenztechnik optimiert Arbeitsabläufe und -ergebnisse selbst interkontinental

(firmenpresse) - Nie zuvor war die Welt enger vernetzt als heute Zeit - eine Entwicklung, die sich nicht nur im Privatleben bemerkbar macht, sondern auch den Geschäftsalltag von Unternehmen weltweit beeinflusst. Denn Arbeit muss längst kein physischer Ort mehr sein, den man aufsucht. Mit modernen Kommunikationslösungen wie effizienter Videokonferenztechnik von TASTEONE können sich Mitarbeiter von überall aus beteiligen und neue Ideen entwickeln, damit besser zum Unternehmenserfolg beitragen und sich stärker mit dem Arbeitgeber identifizieren.



"Der Arbeitsplatz der Zukunft verändert die Art und Weise, in der Unternehmen Geschäfte tätigen", weiß Rita Braches, Geschäftsführerin des bundesweit tätigen Mediensystemhauses aus Leverkusen. "Videokonferenzen schaffen dabei bessere Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit, unabhängig davon, ob die Teilnehmer sich gerade in Deutschland, in Europa oder am anderen Ende der Welt aufhalten." Die hohe Qualität und Performance moderner Videokonferenzlösungen tragen zum Beispiel dazu bei, dass Besprechungen produktiver werden, Recruitings effektiver und vieles mehr.



Ein weiterer entscheidender Vorteil dieser Form der Vernetzung sind die positiven Auswirkungen auf die Arbeitszeit. "Die Mitarbeiter können sich ihre Arbeitszeit viel flexibler einteilen, da zum Beispiel lange Anfahrtswege entfallen", so Rita Braches. Damit wird der Weg geebnet für völlig neue Arbeitszeitmodelle und auch das Home Office erhält für Unternehmen, die auf enge Zusammenarbeit einzelner Mitarbeiter, Teams oder ganzer Abteilungen untereinander angewiesen sind, eine neue Attraktivität, die sich nicht zuletzt auf die Kosten positiv auswirkt.



Die erfahrenen Experten von TASTEONE Medientechnik ermitteln zielsicher den individuellen Bedarf und konzipieren maßgeschneiderte Videokonferenz-Lösungen, mit denen Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt Aufgaben und Projekte zügig zuweisen, besprechen und kontrollieren - und das nicht nur via Desktop-PC, sondern auch über mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets & Co. Unabhängig davon, ob Unternehmen im Bildungs- oder





Gesundheitswesen, in der Industrie oder auf dem Finanzsektor tätig sind, ob es sich um Behörden oder Energiekonzerne handelt - es werden immer die spezifischen Anforderungen des Kunden berücksichtigt. "Auch die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse von beispielsweise Geschäftsführung, Kundenservice, Finanz- und Personalwesen, Marketing, Vertrieb und anderen Abteilungen fließen in die Planung der Lösung und Komponenten ein", erklärt Rita Braches. "Damit Unternehmen im immer stärkeren Wettbewerb bestehen können, müssen sie die optimalen Voraussetzungen für eine effiziente Zusammenarbeit schaffen, Arbeitsprozesse straffen und in der Lage sein, jederzeit Entscheidungen zu treffen und Videokonferenzen sind ein effizientes Instrument, um diese Ziele zu erreichen."



Auf http://www.tasteone-medientechnik.de sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Medienwand, Digital Signage und mehr erhältlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tasteone-medientechnik.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als kompetenter Dienstleister plant und installiert TASTEONE Medientechnik seit 2003 gesamtheitliche Lösungen für die Bereiche Präsentation, Kommunikation, Information und Interieur. Die Leidenschaft für innovative Technik, sowie Begeisterung für neue Herausforderungen, sind der Schlüssel für individuelle Unternehmenslösungen. TASTEONE analysiert den Bedarf und entwickelt individuell zugeschnittene Lösungen, die auf Wunsch Medientechnik und Interieur zu einem perfekten Gesamtbild vereinen.



Mit einem professionellen Team aus Projektmanagement, Technik und Vertrieb werden vom Stammsitz in Leverkusen aus maßschneiderte Konzepte in ganz Deutschland realisiert. Von der eingehenden Beratung, Planung und Installation über die anwenderspezifische Sonderlösung bis hin zur bereichsübergreifenden Koordination erhalten Kunden die komplette Leistung aus einer Hand. Service ist für die Mitarbeiter der TASTEONE Medientechnik GmbH nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern wird von ihnen tatsächlich gelebt. Nach der Installation sorgen zum Beispiel eine detaillierte Einweisung, eine 24h-Service-Hotline sowie zuverlässige Wartung für eine langfristig sichere Funktionalität.



Dies ist eine Pressemitteilung von

TASTEONE Medientechnik GmbH

Leseranfragen:

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.01.2017 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1446383

Anzahl Zeichen: 3312

Kontakt-Informationen:

Firma: TASTEONE Medientechnik GmbH

Ansprechpartner: Claudia Proske

Stadt: Leverkusen

Telefon: 0214 7079011



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.