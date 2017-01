Hervorragender Verlauf der Panorama Berlin Herbst/Winter 2017/2018 Saison (FOTO)

(ots) -

Die Modemesse Panorama Berlin verzeichnete vom 17. bis 19. Januar

einen hervorragenden Geschäftsverlauf. Trotz der angespannten Lage im

Modeeinzelhandel - das vergangene Jahr schloss mit einem Minus für

die gesamte Branche ab - war die Stimmung bei Ausstellern und

Besuchern auf dem Berlin ExpoCenter Airport durchweg positiv. Über

50.000 Besucher aus 96 Ländern verschafften sich einen Überblick über

die Herbst/Winter 2017/2018 Saison.



"Wir sind uns der angespannten Lage im Handel bewusst und haben

uns darauf vorbereitet. In dieser Saison haben wir vermehrt den

Einzelhändler fokussiert und präsentieren ein Füllhorn an Inspiration

und Neuheiten sowie diverse retail-spezifische Lectures. Wir sind

optimistisch, dass die aktuelle Marktsituation den Austausch unter

Besuchern und Ausstellern verstärkt und so wieder der

Community-Gedanke gestärkt wird", so Jörg Wichmann, CEO der Panorama

Berlin.



Allseits gelobt wurde das gezeigte Markenportfolio, die

Re-Strukturierung der Schuh- und Accesssoires-Bereiche in den Hallen

5 & 6, die Erweiterung des +Size Segments Hipstar sowie der

innovative Produktmix im Nova Concept Bereich in der Halle 9.

Ebenfalls begeistert aufgenommen wurde die Premiere der neuen

Lingerie Halle (7C), die das Produktportfolio komplettierte. Die

Panorama Berlin bildet nun mit insgesamt über 800 Ausstellern alle

handelsrelevanten Modesegmente auf einer Fläche von rund 50.000

Quadratmetern ab. Die Leitmesse der Berlin Fashion Week ist noch bis

heute Abend (18 Uhr) auf dem Berlin ExpoCenter City geöffnet.



Die nächste Ausgabe der Panorama Berlin findet vom 4. bis 6. Juli

2017 auf dem Berlin ExpoCenter City statt.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama

Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden

Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.









Pressekontakt:

Messe Berlin GmbH

Wolfgang Rogall

PR Manager

Pressereferent

Messedamm 22

14055 Berlin

Tel.: +4930 3038-2218

Fax: +4930 3038-2287

rogall(at)messe-berlin.de



Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Messe Berlin GmbH pnrm-1-9.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.01.2017 - 15:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1446390

Anzahl Zeichen: 2423

Kontakt-Informationen:

Firma: Messe Berlin GmbH pnrm-1-9.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung