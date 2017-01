Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 22. Januar 2017, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

(ots) - Moderation: Isabel Schayani



Geplante Themen:



USA: Angriffe von rechts / Wer in Montana lebt, ist es gewohnt,

dass alles so bleibt wie es ist. Die überwiegende Mehrheit hier ist

weiß und gottesfürchtig. Doch inzwischen ist nicht mehr alles wie es

einmal war und besonders die Nächstenliebe in Gefahr. Immer häufiger

werden Familien mit ausländischen Wurzeln verbal angegriffen. "Du

kannst der großartigste Mensch unter den Lebenden sein, sogar ein

Genie, aber du wirst nicht hier sein, denn dieses Land ist unseres",

erklärt Richard Spencer, Kopf der rechtsextremen, sogenannten

Alt-Right-Bewegung und selbst ein Sohn Montanas. (Jan-Philipp

Burgard/ARD Studio Washington)



Irak: Rückkehr nach Mossul / Der Kampf um Mossul ist noch längst

nicht beendet, auch wenn die irakische Armee Erfolge meldet. Vor

allem der Westen der Stadt ist fest im Griff der sogenannten

IS-Terrormiliz. Aber nach einer Erklärung der irakischen Armee ist

aktuell der ganze Osten der Stadt in der Hand der irakischen

Sicherheitskräfte. Doch die Stadt ist teilweise stark zerstört. Es

gibt kein fließendes Wasser, keine Krankenhäuser. Trotzdem kehren

immer mehr Menschen, die aus Ost-Mossul geflohen waren, zurück. Die

irakische Armee wird als Befreier begrüßt und gefeiert. (Volker

Schwenk/ARD Studio Kairo)



Tunesien: Aus der Provinz in den Jihad / Auffallend viele junge

Männer starten von hier nach Libyen, ihr Ziel: Kampf für den

sogenannten "heiligen Krieg" Jihad. Offenbar ist Ouslatia, ein

kleiner Ort in Tunesien und Heimat des Berlin-Attentäter Amis Amri

ein Ausgangspunkt für Jihadisten. ARD-Korrespondent Stefan Schaaf

sucht nach Gründen bei der Familie von Amri und bei Angehörigen

anderer verschwundener Jugendlicher. Aus dem Gefängnis in Italien

soll Amri um seine Rückkehr gebeten haben, doch die Behörden hätten



nicht reagiert. Wohl auch, weil der Widerstand gegen die Rückkehr der

Jihadisten nach Tunesien weiter wächst. (Stefan Schaaf/ARD Studio

Madrid)



Frankreich: Hilfe für die Gendarmerie / Sie sind alle zwischen 17

und 27 Jahre alt und haben sich freiwillig zur französischen

Nationalgarde gemeldet: rund 15.000 junge Männer und Frauen, eine

Reservistentruppe zur Verstärkung der Gendarmerie. Die ist durch den

Ausnahmezustand und die Terrorbedrohung an die Grenze ihrer

Belastbarkeit gelangt. Die junge Truppe soll ihnen einfachere

Aufgaben im Alltag abnehmen. Wir begleiten July, eine

alleinerziehende Mutter, die ihr Land aktiv unterstützen und schützen

will. (Mathias Werth/ARD Studio Paris)



Russland: Surfen im Eis / "Solange keine Hunde durch die Luft

fliegen, ist alles okay", sagt ein Sprichwort in Kamtschatka, der

riesigen russischen Halbinsel, die näher an Tokio und Seattle liegt

als an Moskau. Das Klima ist erbarmungslos, die Beringsee rau, der

Winter neun Monate lang und es herrscht Eiseskälte. Ausgerechnet hier

entsteht ein Surferparadies: "Arktisches Surfen" in Sibirien - ein

Genuss, behaupten die Surf-Freaks. Das sei der beste Kick seines

Lebens, ein Kampf mit sich selbst, sagt einer der Sportler. Mächtige

Wellen und eine atemberaubende Landschaft seien der Lohn. (Birgit

Virnich/ARD Studio Moskau)



Redaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth







Pressekontakt:

WDR-Pressestelle,

E-Mail: wdrpressedesk(at)wdr.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.01.2017 - 15:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1446393

Anzahl Zeichen: 3792

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung