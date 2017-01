Sparfüchse aufgepasst! - Weniger Energie, weniger Wasser und mehr Zeit für

Anmoderationsvorschlag: Wahnsinn, was wir so alles an Geld

verpulvern, ohne es zu merken! Kein Wunder, denn viele wissen ja gar

nicht, wo sie im Haushalt überall sparen können. Klar, die Tipps mit

dem Stand-By-Mode-Ausschalten, den Energiesparlampen und Co. hat nun

wirklich jeder schon gehört. Doch es gibt immer noch

Einsparpotenzial. Helke Michael hat sich mal schlau gemacht, wo es

sich genau versteckt.



Sprecherin: Zeit, Wasser, Energie und damit natürlich auch gutes

Geld - fast jeder Haushalt kann hiervon noch eine ganze Menge

einsparen. Los geht's im Badezimmer beim Wäsche waschen, sagt Rainer

Engel vom Elektronik-Riesen Panasonic.



O-Ton 1 (Rainer Engel, 0:07 Min.): "Viele Leute waschen einfach

viel zu heiß, die Maschine ist zu leer und die Waschhinweise in der

Kleidung werden oft einfach ignoriert."



Sprecherin: Was viele nicht wissen:



O-Ton 2 (Rainer Engel, 0:14 Min.): "Selbst bei starker

Verschmutzung reichen 30 oder 40 Grad oft aus. Viele Waschmaschinen

haben sogenannte Öko-Programme, die mit weniger Energie und weniger

Wasser arbeiten. Und unsere Panasonic Waschmaschinen haben als

besonders einfache Lösung das sogenannte AutoCare-Programm."



Sprecherin: Dieses intelligente Waschprogramm erkennt, ...



O-Ton 3 (Rainer Engel, 0:12 Min.): "...welche Temperatur,

Wassermenge und wie viele Schleuderund Spülvorgänge erforderlich

sind. Jeder Waschvorgang wird automatisch optimiert. Das sorgt für

saubere und schonend gepflegte Wäsche und spart auch noch Zeit und

Energie."



Sprecherin: Ein jetzt im Winter besonders gern benutzter

Energiefresser ist der Wäschetrockner. Aber auch hier hat sich in

Sachen Energie-Sparen einiges getan:



O-Ton 4 (Rainer Engel, 0:11 Min.): "Die sparsamsten Trockner

erfüllen die Energieeffizienzklasse A+++. Und auch bei den modernen



Trocknern gibt es mittlerweile Sensoren, die genau registrieren, wie

voll die Maschine ist und wie feucht die Wäsche ist."



Sprecherin: Noch mehr Einspar-Möglichkeiten verstecken sich in der

Küche: So sollte der Kühlschrank nicht nur zur Größe des Haushalts

passen, auch auf den Standort kommt es an.



O-Ton 5 (Rainer Engel, 0:09 Min.): "Bitte achten Sie unbedingt

darauf, dass der Kühlschrank nicht neben einer Wärmequelle wie dem

Herd oder der Heizung steht und er nicht direkt der Sonne ausgesetzt

ist."



Sprecherin: Und auch das Gefrierfach im Kühlschrank kann zum

Energiefresser werden, wenn sich hier Eis bildet.



O-Ton 6 (Rainer Engel, 0:09 Min.): "Unsere Geräte sind mit der

sogenannten Full No-Frost-Technologie ausgestattet. Damit bildet sich

erst gar kein Eis mehr. So fällt das lästige Abtauen weg, und Sie

können viel Energie sparen."



Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Auf der IFA hat Panasonic schon

den Wäscheroboter Laundroid vorgestellt: In dem schrankgroßen Gerät

wollen sie Wäsche nicht nur reinigen, sondern die nasse Wäsche auch

per Bilderkennung und Roboterarm auseinanderziehen, trocknen, bügeln

und falten. Noch ist das Zukunftsmusik, aber wenn es soweit ist,

spart man dann richtig viel Zeit, Geld und Energie! Mehr Tipps zum

Energiesparen gibt's im Netz unter www.umweltbundesamt.de.



