Autohandel braucht Daten für neue Geschäftsmodelle (FOTO)

(ots) -

Big Data ist das Kernthema des Autohandels. Darauf hat

ZDK-Vizepräsident Ulrich Fromme im Namen der Sprecher der

Fabrikatsverbände auf dem 5. Fabrikatshändlerkongress des

Kfz-Gewerbes in Berlin hingewiesen. Vor fast 400 Teilnehmern betonte

er, dass sich der stationäre Automobilhandel nur dann zukunftsfähig

aufstellen könne, wenn er die Chance bekomme, eigene Kundendaten mit

Daten vernetzter Fahrzeuge intelligent zu verknüpfen. Wenn dies

gelinge, würden sich Chancen zur Entwicklung kundenorientierter

Serviceleistungen etwa über Apps bieten. "Die Fabrikatsverbände sind

hier gefordert, in die Diskussion mit den Herstellern und Importeuren

einzutreten", betonte Fromme.



Ziel der Verbandsaktivitäten müsse es sein, dem stationären

Automobilhandel in Zeiten des rasanten technologischen Wandels seinen

Platz als unersetzlicher Mobilitätsdienstleister und Schnittstelle

zwischen Hersteller und Kunde zu sichern.



Wohin die automobile Reise geht und worauf sich Autohändler

einstellen müssen, beantworteten hochkarätige Referenten auf dem

Fabrikatshändlerkongress. Ward Martens, Präsident des belgischen

BMW/Mini-Händlerverbandes, betonte: "Digital ist ein Mittel, aber

kein Zweck an sich." Wichtig für den Händler sei es, sich mit eigenen

Kundenservices zu positionieren und seine Stärken als "Meister der

Emotion in der Mobilität" im direkten Kundenkontakt auszuspielen.



Wie Hersteller und Handel gemeinsam neue lukrative Wege

beschreiten können beschrieb Wolfgang Kopplin, Mitglied der

Geschäftsführung der Ford-Werke, anhand des Carsharing-Konzeptes von

Ford. Mit seinem innovativen Geschäftsmodell "Autoshopping im

Einkaufszentrum" zeigte der Hyundai-Händler Vigbjørn Hassel Vaage von

Cartopia, was Händler heute schon tun können, um auf künftige

Herausforderungen zu reagieren. Markus Schrick, Geschäftsführer von



Hyundai Motor Deutschland, ging anschließend auf die mögliche

Bedeutung dieses Themas für den deutschen Markt ein.



"Deutschland hat die Wahl zwischen Technik-Museum oder Silicon

Valley": Unter dieser Überschrift berichtete der Autor und

Buchpreisträger Christoph Keese aus erster Hand über den digitalen

Wandel im Silicon Valley. Um daraus abzuleiten, welche Aufgaben von

Hersteller und Händler gemeinsam zu lösen sind um zu verhindern, dass

das Feld Dritten überlassen wird.



Vertreter von VDA, ADAC und ZDK diskutierten das Thema

Datenzugriff und die Möglichkeiten, diesen für alle Beteiligten

vertretbar zu regeln. Für Autohändler relevante Aspekte der

Datensicherheit erläuterte IT-Forensiker Karsten Zimmer. Und

schließlich ging ZDK-Präsident Jürgen Karpinski auf die

Herausforderungen des Automobilhandels ein. Der Kongress gab

gleichzeitig den Startschuss für eine neue Imagekampagne des

Fabrikatshandels. Unter dem Titel "Deine Autohäuser" stehen dabei die

Autofahrer von morgen mit ihren Wünschen und Vorstellungen von

Mobilität im Mittelpunkt.







Pressekontakt:

Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher

Tel.: 0228/91 27 270

E-Mail: koester(at)kfzgewerbe.de

Internet: www.kfzgewerbe.de



Original-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe ulrich-fromme-fabrikatshaendlerkongress-2

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.01.2017 - 15:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1446395

Anzahl Zeichen: 3561

Kontakt-Informationen:

Firma: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe ulrich-fromme-fabrikatshaendlerkongress-2

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung