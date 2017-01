Steuer auf Pflanzenschutzmittel: kostet viel - nutzt wenig /

Agrarökonom Mußhoff deckt Mängel in Studie des UFZ Leipzig auf / Folgenabschätzung unzulänglich

(ots) - Eine Sondersteuer auf Pflanzenschutzmittel könnte

Ackerbaubetriebe in einigen Regionen an den Rand des Ruins treiben

und damit das Höfesterben in Deutschland beschleunigen; ein

veränderter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dagegen wäre von der

Steuer kaum zu erwarten. Sie würde lediglich die Agrarproduktion in

Deutschland verteuern, aber kaum ökonomische Anreize setzen, um die

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln einzuschränken.



Das ist das vorläufige Fazit von Professor Oliver Mußhoff, der vom

Industrieverband Agrar e. V. (IVA) mit einer wissenschaftlichen

Bewertung der Studie von Möckel et al. "Einführung einer Abgabe auf

Pflanzenschutzmittel in Deutschland" (Helmholtz-Zentrum für

Umweltforschung - UFZ Leipzig) beauftragt wurde. Der Göttinger

Agrarökonom stellte die Ergebnisse seiner Analyse heute im Rahmen

eines Pressegesprächs auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin

vor.



Der Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck,

hatte bei der Vorstellung seiner Überlegungen für eine

Pflanzenschutzmittelsteuer betont, dass er die Studie des UFZ Leipzig

als Start in einen Dialog verstehe. "Als betroffene Industrie

begrüßen wir diese Einladung und hielten es für wichtig, die

Vorschläge wissenschaftlich fundiert zu durchleuchten. Zweierlei

wollten wir wissen: Hat die Studie wissenschaftlich Hand und Fuß und,

wichtiger noch, welche Folgen hätte eine nationale

Pflanzenschutzmittelsteuer für die deutsche Landwirtschaft",

erläuterte IVA-Präsident Dr. Helmut Schramm.



Mußhoff sieht die wissenschaftliche Qualität der Studie allerdings

kritisch und monierte eine "Vielzahl an inhaltlichen

Unzulänglichkeiten". Dies beginne schon bei der Motivation, die die

UFZ-Autoren für die Einführung einer Abgabe auf Pflanzenschutzmittel

anführen. Angeblich sei der Einsatz an Pflanzenschutzmitteln in den



zurückliegenden Jahrzehnten um 36 Prozent angestiegen. Tatsächlich

basiert diese Berechnung der UFZ-Autoren auf einem statistischen

Trick, nämlich der willkürlichen Wahl des Referenzjahres 1993.



Denn 1993 war, statistisch gesehen, ein Ausreißer-Jahr, in dem so

wenig Pflanzenschutzmittel abgesetzt wurden wie in keinem anderen

Jahr seit 1974. "Nähme man, ebenso willkürlich, als Referenz das Jahr

1987, das ein Ausreißer nach oben war, könnte man behaupten, dass der

Absatz von Pflanzenschutzmitteln in den letzten 30 Jahren um über

zehn Prozent gesunken ist. Das wäre der gleiche statistische Trick,

nur unter anderen Vorzeichen", so Mußhoff.



Da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln von äußeren Faktoren wie

Wetter oder Schädlingsvorkommen abhängt, können Trends nur aus dem

Vergleich von langfristigen Mittelwerten abgelesen werden. "Außerdem

zeigt sich, dass die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten auch

hinsichtlich des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes immer produktiver

geworden ist. Bezogen auf die Erntemenge wurden nämlich immer weniger

Pflanzenschutzmittel eingesetzt", rechnet Mußhoff vor und stellt

damit die Ausgangsannahme der UFZ-Studie in Frage.



Für irreführend hält der Agrarökonom auch die Ertragsvergleiche,

mit denen in dem Gutachten argumentiert wurde. So behaupten die

Leipziger Forscher, dass dänische Landwirte mit weniger

Pflanzenschutzmitteln ähnlich hohe Weizenerträge erzielen wie

deutsche Landwirte. Dieser Vergleich, so Mußhoff, leitet fehlt, da

sich die Standortbedingungen (Böden, Klima, Niederschläge) in vielen

deutschen Regionen stark von denen in Dänemark unterscheiden.

Angebracht wäre seiner Auffassung nach ein Vergleich zwischen

Dänemark und dem benachbarten Schleswig-Holstein, zumal die dortige

Landesregierung Auftraggeber der UFZ-Studie war. Dabei hätte sich

dann nicht nur gezeigt, dass der Weizenertrag in Dänemark zuletzt

rund 20 Prozent geringer ausfiel als in Schleswig-Holstein, es hätte

auch darauf hingewiesen werden müssen, dass als Folge der dänischen

Agrarwende Weizen dort heute kaum noch Backqualität aufweist und fast

ausschließlich in der Tierhaltung verfüttert wird.



Auch die ökonomische Grundannahme, mit denen für eine

Pflanzenschutzmittelsteuer argumentiert wird, stellte Mußhoff in

Frage: "Die UFZ-Autoren unterstellen zunächst, dass Landwirte

unmotiviert rund zehn Prozent Pflanzenschutzmittel zu viel

ausbringen, also verschwenderisch mit ihnen umgehen. Allerdings sind

Pflanzenschutzmittel auch ohne Sondersteuer schon teure

Betriebsmittel. Wenn die Landwirte wirklich die dummen Bauern wären,

für die die UFZ-Autoren sie offenbar halten, bleibt unklar, warum sie

bei Einführung der Pflanzenschutzmittelsteuer über Nacht zu rational

handelnden Agrarmanagern werden sollen."



Der Agrarökonom sieht dahinter ein grundsätzliches Missverständnis

der UFZ-Gutachter zum Pflanzenschutzmittel-Einsatz in der

Landwirtschaft. Die Autoren hatten für den

Pflanzenschutzmittel-Einsatz eine Produktionsfunktion zu Grunde

gelegt, die sie zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Ertrag

und Düngemittel-Einsatz angenommen hatten.



Mußhoff widersprach: "Diese Produktionsfunktion lässt sich nicht

ohne Weiteres auf Pflanzenschutzmittel übertragen, vor allem nicht,

wenn wir von Insektiziden oder Herbiziden sprechen. Wird etwa die

erforderliche Aufwandmenge zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz

unterschritten, so tritt überhaupt keine Ertragswirkung ein". Die

Aufwandmengen werden im Rahmen der behördlichen Zulassung festgelegt

und sollen die Wirksamkeit der Mittel sicherstellen. "Niemand käme

auf die Idee, bei Medikamenten aus rein ökonomischen Erwägungen die

vom Arzt verschriebene Dosis zu halbieren; das Risiko wäre zu groß,

dass die heilende Wirkung ausbleibt und sich schlimmstenfalls

Resistenzen bilden. Auf dieser Fehlannahme aber fußen die

Überlegungen zur ökonomischen Lenkungswirkung einer

Pflanzenschutzmittelsteuer", erläuterte der Agrarökonom.



Für unzureichend hält Mußhoff schließlich die einzelbetriebliche

Wirkungsanalyse der UFZ-Studie zur Pflanzenschutzmittelsteuer. "Viele

der Annahmen der Leipziger Forschergruppe sind viel zu pauschal, um

die Wirklichkeit der deutschen Landwirtschaft abzubilden. Wir halten

es für notwendig, die betrieblichen Auswirkungen zu differenzieren

nach Standort, Kultur, Produktionsverfahren und möglichen

Anpassungsreaktionen der Landwirte", erläuterte Mußhoff.



Abzusehen sei beispielsweise, dass auf ertragsstarken Standorten

die Pflanzenschutzmittelsteuer keine Auswirkungen auf die

Einsatzmengen haben wird, sondern lediglich die Kosten für die

Betriebe erhöht und damit ihr Einkommenspotenzial schwächt. "In

Regionen mit schlechterer Bodenqualität und geringeren

Niederschlägen, wie etwa in Brandenburg, könnten Flächen brach

fallen, weil sie nicht mehr rentabel bewirtschaftet werden könnten",

schloss Mußhoff. "Auch ist absehbar, dass behandlungsintensive

Ackerkulturen wie Gerste von den Landwirten ersetzt werden durch

Kulturen, die weniger Pflanzenschutzmittel-Anwendungen brauchen, zum

Beispiel Mais. Und dann wird es schließlich Regionen geben, in denen

die Rentabilität so weit sinkt, dass den Landwirten nichts anderes

übrig bleibt, als ihren Betrieb aufzugeben." Die Einführung einer

Pflanzenschutzmittelsteuer in Deutschland könnte damit gleichzeitig

bedeuten, dass die Ackerfläche bei Handelspartnern in anderen

Weltregionen ausgeweitet wird und so tropischer Regenwald abgeholzt

werden müsste. Alle diese Folgen blieben in der UFZ-Studie

unberücksichtigt.



Die vollständige Studie mit den detaillierten Berechnungen wird

Mußhoff im Frühjahr 2017 abschließen und veröffentlichen.



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der

agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der

50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,

Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertretene

Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und

nachhaltige Landwirtschaft.







