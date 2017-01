HydroMax™ (65% Glycerin) GN Laboratories. Erlebe den Mega Pump beim Kraftsport, Bodybuilding, Sport.

(firmenpresse) - HydroMax™ - Glyerin

Der Geheimtipp aus Profibodybuilding und Leistungssport für eine maximale Zellvoluminisierung, einen irren Pump, eine optimale Hydration, ein gesteigertes Blutvolumen, eine irrsinnige Vaskularität und eine unglaubliche Definition ist jetzt in praktischer Pulverform erhältlich!

Produkt Highlights



Ein extremer, förmlich die Haut sprengender Pump durch eine dramatische Erhöhung des Muskelzellvolumens

Gesteigertes Blutvolumen für eine weitere Steigerung des Pumps und eine irrsinnige Vaskularität

Kraftvolle anabole Wirkung und gesteigerter Muskelaufbau durch eine Maximierung des Muskelzellvolumens

Völlig natürlich und frei von schädlichen Nebenwirkungen

Wirkt synergistisch mit Kreatin zusammen und kann dessen Wirkung enorm verstärken

Verbesserte Definition, Vaskularität und Muskelhärte für Wettkampfbodybuilder

Deutlich gesteigerte Kraft

Kann die Leistungsfähigkeit von Ausdauersportlern deutlich verbessern.

Bauen Sie sich selbst Ihr individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Pump Supplement zusammen!





Eines der am besten gehüteten Geheimnisse im Bereich von Bodybuilding und Leistungssport



Wenn es um eine Maximierung des Muskelzellvolumens geht, fällt den meisten Sportlern und Bodybuildern in der Regel spontan Kreatin ein, doch es gibt noch einen weiteren, völlig natürlichen und gesundheitlich unbedenklichen Wirkstoff der lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis im Bereich des Bodybuildings und des Leistungssports im Allgemeinen war: Glyzerin. Doch Glyzerin kann noch weitaus mehr, als nur das Muskelzellvolumen steigern. Neben einer Erhöhung des Muskelzellvolumens kann Glyzerin die Wirkung von Kreatin signifikant verstärken, den Hydrationszustand des Körpers deutlich verbessern und sogar das Blutvolumen erhöhen. Hieraus ergibt sich eine ganze Reihe von sehr interessanten Anwendungsmöglichkeiten für Bodybuilder und Leistungssportler im Ausdauerbereich, auf die wir gleich noch näher eingehen werden.







Was ist Hydro Max™



Bei Glyzerin handelt es sich um eine natürlich im menschlichen Körper vorkommende Verbindung, die bei Nahrungsfetten das „Rückgrat“ bildet, an das drei Fettsäuren angebunden sind. Dass sich Glyzerin bisher im Bereich der Supplementindustrie nie wirklich durchsetzen konnte, hängt vermutlich primär damit zusammen, dass reines Glyzerin eine zähe Flüssigkeit ist, die in unverdünnter Form die Schleimhäute stark reizt und auf gar keinen Fall pur konsumiert werden darf. Diese Probleme werden durch das patentierte Hydro Max™ umgangen, welches eine stabile Glyzerin Darreichungsform in Pulverform darstellt, die im Vergleich zu minderwertigem Glyzerin Monostearat Pulver, das nur etwa 10% Glyzerin enthält, ganze 65% Glyzerin umfasst. Somit ist Hydro Max™ die am höchsten konzentrierte Form von Glyzerin in Pulverform.





Was macht Hydro Max™ von GN Laboratories so besonders und welche Wirkungen besitzt es?



Die erste Wirkung von Glyzerin und somit auch Hydro Max™ besteht darin, dass es Wasser in die Muskelzellen des Körpers zieht. Dies führt zu einer gesteigerten Zellvoluminisierung, die in einem deutlich gesteigerten Muskelpump resultiert. Dieser Pump wird dadurch weiter verstärkt, dass Hydro Max™ zusätzlich eine signifikante Erhöhung des Blutvolumens bewirkt. Diese Wirkung ist so stark ausgeprägt, dass die WADA Glyzerin in die Liste der verbotenen Substanzen aufgenommen hat, da eine deutliche Erhöhung des Blutvolumens eine Einnahme verbotener leistungssteigernder Wirkstoffe maskieren kann. Das Resultat dieser beiden Wirkungen ist ein irrsinniger, förmlich die Haut sprengender Pump, der so extrem ist, dass Sie ihn erlebt haben müssen, um es glauben zu können.



Ein solcher extremer Pump ist weitaus mehr, als einfach nur ein wahnsinnig geiles Gefühl, das Arnold Schwarzenegger einmal als das tollste Gefühl überhaupt bezeichnet hat. Eine signifikante Steigerung des Muskelzellvolumens besitzt eine wissenschaftlich gut belegte anabole Wirkung, die das Muskelwachstum fördern und beschleunigen kann. Zusätzlich hierzu bewirkt eine gesteigerte Zellvoluminisierung eine Verbesserung der intramuskulären Hebelverhältnisse, was in einer deutlichen Steigerung der Kraft resultieren kann.



Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Muskelaufbau ist eine Dehnung der Faszie. Die Faszie ist ein eng miteinander verflochtenes Netzwerk aus hartem, faserartigem Gewebe, das sich eng und fest um die Muskeln wickelt und deren strukturelle Integrität aufrecht erhält. Leider begrenzt die Faszie auch den Platz, der unseren Muskeln für ein Wachstum zur Verfügung steht. Wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass ein wiederholtes Dehnen der Faszie durch bestimmte Dehnübungen – und wahrscheinlich auch durch eine Dehnung aufgrund einer Maximierung des Muskelvolumens – das Muskelwachstum fördern und beschleunigen kann.



Eine gesteigerte Muskelzellvoluminisierung ist übrigens einer der Hauptgründe dafür, dass aromatisierende Steroide, die starke Wassereinlagerungen im Muskelgewebe hervorrufen, den Muskelaufbau und die Kraft sehr viel stärker als nicht aromatisierende Steroide steigern, die keine Wassereinlagerungen bewirken.



Ein weiterer Vorzug von Hydro Max™ besteht darin, dass es die Hydration des Körpers deutlich verbessert, was insbesondere bei einem Training bei höheren Temperaturen von Vorteil ist. Eine ausreichende Hydration ist deshalb so wichtig, weil bereits eine geringfügige Dehydration in Folge eines Flüssigkeitsverlustes von gerade einmal 2% der Körperflüssigkeit zu einem deutlichen Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit führt, wobei dies für Kraftsportler und Ausdauersportler gleichermaßen gilt. Dies ist auch der Grund dafür, dass Glyzerin von zahlreichen Hochleistungssportlern im Ausdauersportbereich verwendet wird.





Hydro Max™ für ein härteres, definierteres und vaskuläreres Aussehen bei Wettkampfbodybuildern



Bei Wettkampfbodybuildern gilt Glyzerin seit langem als Geheimtipp. Bei einem bereits sehr niedrigen Körperfettanteil kann Hydro Max™ dadurch, dass es unerwünschtes Wasser aus dem Unterhautgewebe in die Muskelzellen zieht, dem Athleten zu einem härteren und trockeneren Aussehen verhelfen. Diese Wirkung wird dadurch verstärkt, dass Hydri Max™ hierbei das Muskelzellvolumen signifikant erhöht, was zur Folge hat, dass die Muskeln größer und praller wirken. Als zusätzlichen Bonus verbessert die bereits erwähnte, von Hydro Max™ hervorgerufene Erhöhung des Blutvolumens die Vaskularität erheblich.

Wenn Sie für einen Wettkampf ein hartes, definiertes Aussehen bei maximaler Muskelfülle und Adern wie Straßen auf einer Straßenkarte wollen, dann ist Hydro Max™ genau das, was Sie brauchen!



Mit welchen Supplements kann Hydro Max synergistisch zusammenwirken?



Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Glyzerin – und somit auch Hydro Max™ - die zellvoluminisierenden Wirkungen von Kreatin dramatisch erhöhen konnte. Eine Kombination von Kreatin und Glyzerin bewirkte eine um 40% stärkere Zellvoluminisierung als Kreatin alleine und eine um 50% stärkere Zellvoluminisierung als Glyzerin alleine. Es ist also eine mehr als eine gute Idee, wenn Sie zu Ihrem Kreatin eine Portion Hydro Max™ mischen.



Wenn Sie sich einen irrsinnigen Pump wünschen, der nicht von dieser Welt ist, und Sie von allen anderen Pump Supplements bisher immer enttäuscht wurden, dann sollten Sie Hydro Max™ mit einem Pump Supplement kombinieren, das den Pump über eine Erhöhung der Stickstoffoxydproduktion und eine gesteigerte Blutzufuhr zu den trainierten Muskeln steigert. Da Hydro Max™ seine Wirkung über einen völlig anderen Pfadweg entfaltet, werden sich die Einzelwirkungen von Hydro Max™ und Pump Supplements, die über eine Erhöhung der Stickstoffoxydproduktion wirken, aufaddieren, was in einem Pump resultieren wird, den Sie so bisher nicht für möglich gehalten hätten. Gute Kandidaten für eine solche Kombination wären z.B. unser Arginin Polyhydrate™ und/oder unser Citrulline Polyhydrate™. Dieses Prinzip nutzen wir auch bei unserem beliebten Narc Limited Edition 2K16. Natürlich sollte bei einer solchen Kombination auch Kreatin nicht fehlen, um eine maximale Muskelzellvoluminisierung zu erreichen.



Die GN Laboratories Qualitätsgarantie



Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.





Wichtiger Hinweis: Aufgrund der natürlichen physikalischen Eigenschaften von Hydro Max™ Glyzerin besitzt das Pulver eine leicht klebrige Konsistenz. Diese beruht nicht auf einem zu hohen Feuchtigkeitsgehalt, sondern stellt vielmehr eine normale physikalische Eigenschaft von Hydromax™ Glyzerin dar. Haltbarkeit und Wirkung des Produkts werden hierdurch nicht beeinträchtigt.







Wichtiger Hinweis für Sportler, die sich Dopingtests unterziehen müssen: Einige Sportorganisationen, wie z.B. die WADA verbieten die Verwendung größerer Mengen (über 2g rein) von Glyzerin vor sportlichen Wettkämpfen, da eine durch Glyzerin bewirkte Erhöhung des Blutvolumens die Verwendung verbotener leistungssteigernder Verbindungen maskieren kann. Bitte klären Sie die Verwendung von Hydro Max™ deshalb im Voraus mit Ihrer Sportorganisation ab.









