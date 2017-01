Reisebudet-Planung für Familien: 180 Fragen und Antworten

(LifePR) - Was wird das kosten und wie können wir das bezahlen? In gängigen Reiseführern finden Eltern keine Antwort auf diese wichtigsten Fragen vor einer Reise. Genauso wenig zum Elterngeld auf Reisen, zur Sabbatical-Planung oder zu Reiseversicherungen für Familien.

Jenny Menzel gab sich damit nicht zufrieden und legt nun mit ?Reisebudget-Planung für Familien? den ersten und einzigen Finanz-Ratgeber für reiselustige Familien vor. Das handliche, zum schnellen Nachschlagen oder gründlichen Durchlesen geeignete Sachbuch wird vom aufstrebenden KidsAway-Verlag angeboten und reiht sich in ein wachsendes Sortiment von praktischen Reiseratgebern für Eltern mit Kindern ein.

Im kompakten Frage-Antwort-Stil beleuchtet Jenny Menzel das Thema der Reisefinanzierung für Familien von wirklich jeder Seite und beantwortet 180 häufige Fragen, die sich Eltern bei der Reiseplanung früher oder später stellen. Angefangen damit, wie man sein individuelles Familien-Reisebudget aufstellt und anspart, über preisgünstige Reiseziele und Reisearten für Familien bis hin zu zahlreichen Tipps, wie Eltern mit Kindern auf Reisen clever Geld sparen und zusätzliche Einnahmen erzeugen können.

Wenn es ums Geld geht, tauchen unweigerlich auch rechtliche Fragen auf. Auch dazu hat die erfahrene Reisebloggerin und Autorin Jenny Menzel gründlich recherchiert und bietet Lesern ihres Buches einen Schatz an wenig bekannten Tipps zu den trockenen Themen Elterngeld, Jobauszeit und Arbeitslosigkeit, Steuerrecht und Schulfreistellung an.

Einen praktischen Reisekosten-Kalkulator, mit dem Familien auf Reisen den Überblick über ihre Ausgaben behalten, können Leser des Buches auf der Website KidsAway.de herunterladen. Dort findet sich auch eine ganze Reihe von Vorlagen, die Familien für ihre Reiseplanung oder für die Reise selbst nutzen können: vom Muster für einen motivierenden Familien-Vertrag über Checklisten für die Reisevorbereitung bis hin zu Vorlagen für Vollmachten.

Eine umfangreiche Liste an weiterführenden Web-Links ist für Eltern genauso hilfreich wie die Interviews mit fünf Familien, die kürzere und längere Reisen gemacht haben und ihre Reisekosten auf den Cent genau auflisten.



Damit ist dieses Buch tatsächlich einzigartig auf dem deutschen Buchmarkt und sollte bei jeder Familie im Buchregal stehen ? spätestens, wenn die erste Reise geplant wird.

Der Ratgeber ist ab sofort im gut sortierten Buchhandel sowie über Amazon erhältlich.

Über die Autorin

Jenny Menzel ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und arbeitet als freie Lektorin und Redakteurin in Dresden. Gemeinsam mit ihrer Familie erkundet sie mit dem Rucksack Südostasien, macht Camping in Skandinavien oder kurvt im Wohnmobil durch Neuseeland und Japan.

Titeldaten

?Reisebudget-Planung für Familien: 180 Fragen und Antworten? | Jenny Menzel | Taschenbuch | ISBN 978-3-9817031-3-9 | 288 Seiten | mit Reisebudget-Rechner, Vorlagen und Checklisten | Taschenbuch | 16,95 Euro

Bildmaterial

Die Buchcover in verschiedenen Varianten sowie weiteres Bildmaterial in Printqualität können Sie direkt in unserer Mediathek herunterladen.



