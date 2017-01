Überwachung der Temperatur mit Netzwerk Thermometer

Die Temperatur ist in sensiblen Räumen ein nicht zu unterschätzender Faktor. Da es bei Ausfällen zu empfindlichen Einbußen kommen kann, empfiehlt sich eine Temperaturüberwachung mittels Netzwerk Thermometer.

Netzwerk Thermometer - Didactum Monitoring System 50

(firmenpresse) - Bei dem neuen Didactum Monitoring System 50 handelt es sich um ein kompaktes Netzwerkthermometer inklusive Aufzeichnungs- und Alarmfunktionen. Dieses Netzwerk Thermometer ist branchenübergreifend einsetzbar. Messen und überwachen Sie den wichtigen Umweltfaktor Temperatur in wichtigen Infrastrukturen wie Labor, Forschung & Entwickung, Produktion oder Lager.



Nachdem das Netzwerk-Thermometer per LAN angebunden wurde, können Sie sich per Browser auf das intuitiv bedienbare deutschsprachige Webinterface einloggen. Ein integrierter Schnellstart-Assistent ermöglicht die schnelle und komfortable Installation dieses IP basierten Mess- und Umgebungsüberwachungssystems. Der im Lieferumfang enthaltene Tempertatursensor wird ganz einfach mit einem der beiden RJ11 Sensoranschlüsse verbunden. Per Autoidentifikation wird dann der Sensor vollautomatisch vom LAN fähigen Netzwerk-Thermometer erkannt und sofort im Webinterface angezeigt. Auf Wunsch können Sie den Sensor Temperatur bis 100 Meter entfernt von der Steuereinheit absetzen. Hierzu verwenden Sie bitte preiswertes Westernkabel.



Am zweiten Anschluss des Netzwerk-Thermometers von Didactum kann ein weiterer Temperatur-Sensor oder auch ein Luftfeuchte-Sensor angeschlossen werden. Alternativ kann ein Wassermelde-Sensor für die Meldung bei Wasserschaden oder auch ein Rauchmelder für die Erkennung von Kabelbrand oder Feuer montiert werden.



Jeder intelligente Sensor kann im WebGUI des LAN Thermometers mit individuellen Parametern konfiguriert werden. Legen Sie für die Messung der Temperatur individuell festlegbare untere, mittlere oder kritische Grenzwerte fest. Selbstverständlich können Sie jeden der IP Sensoren individuell benennen. Danach legen Sie einfach fest, wie Sie bei einem kritischen Ereignis in Produktion, Logisitik oder IT informiert und alarmiert werden möchten.



Das Didactum 50 Netzwerk-Thermometer bietet E-Mail-, SMS (via Email to SMS Gateway) und auch SNMP Unterstützung. Sollte die Kühlung oder Klimatisierung ausfallen und die Raumtemperatur kritische Bereiche erreichen, so werden Sie vom LAN gestützten Netzwerkthermometer sofort informiert. Auf Wunsch kann auch eine Sirene die Mitarbeiter im Lager oder in der Produktion vor der drohenden Überhitzung informieren. Bei Bedarf können an die I/O Kontakte des Didactum Webthermometers auch Relais bzw. Meldekontakte angeschlossen werden. Erhalten Sie so ein voll SNMP kompatibles Fernschalt- und Störmeldegerät. Alle Ereignisse werden in der Syslog des Netzwerkthermometers gespeichert.





Auf Wunsch werden vom Überwachungsgerät auch SNMP Traps an Gebäude- bzw. Netzwerkmanagementlösungen verschickt. Per SNMP ist eine Abfrage der angeschlossenen Netzwerksensoren ebenfalls problemlos möglich. Überwachen Sie so räumlich entfernte Produktionsanlagen und Logistikinfrastrukturen.



Weitere Informationen zu Ethernet-fähigen Überwachungsgeräten und IP Sensoren des Herstellers Didactum entnehmen Sie bitte der Webseite http://www.didactum-security.com.





Die Didactum® Security GmbH bietet Netzwerk Monitoring Lösungen zur Umgebungs-, Sicherheits- und Stromüberwachung geschäftskritischer Infrastrukturen, wie beispielsweise Technik- und Serverraum sowie Rechenzentren. Steigern auch Sie die Sicherheit Ihrer sensiblen Infrastruktur mit der von Didactum® angebotenen IT Überwachungstechnik.



Das bewährte Produktportfolio von Didactum® Security GmbH wurde auf Grundlage strenger Kriterien wie Technologieführerschaft, Ausfallsicherheit und Investitionsschutz (ROI) selektiert. Mit den von Didactum angebotenen Überwachungssystemen können sich Unternehmen und öffentliche Auftraggeber (öA) vor einer Vielzahl von Risiken wirksam schützen. Als offizieller Resellerpartner der OpenNMS Group, bietet Didactum Security GmbH das gesamte Service- und Dienstleistungspektrum rund um OpenNMS an.



Durch den konsequenten Einsatz modernster Technologien, steigert Didactum® Security GmbH die Verfügbarkeit und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden nachhaltig.

