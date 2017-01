Mit Factoring spielend leicht Liquidität sichern

Mittlerweile bietet sich für kleine und mittelständische Unternehmen eine große Auswahl an Finanzierungsmöglichkeiten. Die Wahl der richtigen Finanzierung spielt eine entscheidende Rolle, denn nicht jede Liquiditätslösung ist für jede Herausforderung geeignet.

(firmenpresse) - Die Liquiditätslösung Factoring stellt eine einfache, schnelle und auch effektive Möglichkeit dar, um Unternehmen liquide zu halten. Die Elbe Finanzgruppe bietet ein Rundum-Sorglos-Paket, mit welchem der volle Leistungsumfang des Factorings garantiert wird. Denn durch die Inanspruchnahme des klassischen Factorings, häufig auch Full Service Factoring genannt, erhalten Factoringkunden drei wichtige Leistungsbausteine aus einer Hand: Die Finanzierung der offenen Forderungen, garantierter Ausfallschutz sowie die Übernahme des Mahnwesens.



Factoring – so einfach funktioniert es



Durch den Verkauf ihrer Forderungen verbessern Factoringkunden fortlaufend ihre Liquidität. Sie minimieren ihre Außenstände und sind nicht auf die langen Zahlungsziele ihrer Kunden angewiesen.



Die fortlaufende Sicherstellung der Liquidität bringt viele Vorteile. Unternehmen können nun eigene Zahlungsverpflichtungen zeitnah begleichen und zukünftige Investitionen tätigen. Zudem erhöht sich die Eigenkapitalquote, welche sich positiv auf die Bilanz auswirkt.



Die Finanzierungsmöglichkeit Factoring passt sich flexibel an die Umsätze des Unternehmens an und dies ganz ohne zusätzliche Stellung von Sicherheiten.

Zusätzlich sind die Rechnungen beim „echten Factoring“ gegen Ausfall versichert und das Unternehmen wird im Mahnwesen entlastet. Unternehmen müssen somit nicht abwarten, bis der Debitor die ausstehenden Forderungen begleicht. Somit kann eine neue, finanzielle Freiheit genossen werden.



Ausfallschutz der Forderungen



Außerdem übernimmt die Elbe Finanzgruppe im Full Service Factoring zusätzlich zur Finanzierung der Forderungen das Ausfallrisiko. Dies wird auch als „echtes Factoring“ bezeichnet. Durch den Abschluss einer Warenkreditversicherung wird das Ausfallrisiko in Hinblick auf den jeweiligen Debitor minimiert. Die Elbe Finanzgruppe vergibt ein Ankauflimit, bis zu dessen Höhe der mögliche Forderungsausfall durch eine Warenkreditversicherung abgedeckt ist. Somit ist das Unternehmen gegen mögliche Zahlungsausfälle abgesichert.





Auslagerung des zeitaufwendigen Mahnwesens



Die Elbe Finanzgruppe übernimmt für die Factoringkunden zudem das Forderungsmanagement. Somit lassen sich die innerbetrieblichen Fixkosten senken und ein professionelles Debitorenmanagement mit einem festgelegten Mahnwesen wird sichergestellt. Sämtliche Ausgangsrechnungen werden durch die Elbe Finanzgruppe gebucht und taggenaue Debitorenbuchhaltungen zur Verfügung gestellt. Die Art und Weise, wie die Kunden gemahnt werden sollen, stimmt die Elbe Finanzgruppe mit den Factoringkunden im Vorfeld ab.



Vorteile des Full Service Factorings auf einen Blick



Durch die Nutzung des klassischen Factorings können sich kleine und mittelständische Unternehmen voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Lange Zahlungsziele der Kunden belasten sie nicht mehr. Das Debitorenmanagement wird professionell durch die Elbe Finanzgruppe betreut. Zudem sind die Factoringkunden vor möglichen Forderungsausfällen geschützt. Auch der Ruf bei Banken und Lieferanten wird durch das Full Service Factoring wesentlich verbessert.





http://www.elbe-finanzgruppe.de



Über die Elbe Finanzgruppe GmbH



Die Elbe Finanzgruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Freiberufler, Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Als anerkannter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe innovative Finanzierungsmöglichkeiten für Factoring, Leasing, Finetrading sowie Inkasso aus einer Hand.



Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Die Kunden haben durch die Kooperation einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite, mit einer gesicherten Refinanzierung und einem erfahrenen Team. Als anerkannter Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt die Elbe Finanzgruppe vergleichbaren regulatorischen Anforderungen wie Banken. Dies sichert unseren Kunden ein Höchstmaß an Seriosität und Qualität.

