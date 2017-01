Neue Folgen von "Die Diät-Tester - In 8 Wochen zur Traumfigur" bei RTL II (FOTO)

(ots) -

Felix Klemme und Aleksandra Bechtel begleiten Abnehmwillige bei

ihrem Kampf gegen die Kilos



- Sendetermin: Mittwoch, den 1. März 2017 um 22:15 Uhr bei RTL II



Für Christopher (31), seinen Kumpel Rene (36) und Jessica (21)

heißt es ab sofort: weg mit dem Speck! In den nächsten Wochen stehen

für die Drei neben fettarmer Ernährung auch hartes Training im

Fitnessstudio auf dem Plan. Mit der sogenannten "Fat Fight"-Methode

will jeder einzelne mindestens 10 Kilo in nur acht Wochen abnehmen.

Moderatorin Aleksandra Bechtel und Life Coach Felix Klemme stehen den

Abnehmwilligen bei ihrer Diät mit ihrer Expertise zur Seite.



Pizza, Pommes und Co. gehören der Vergangenheit an. Dafür stehen

in den nächsten acht Wochen Gemüse, Salat und mageres Fleisch auf dem

Speiseplan von Abnehm-Duo Christopher (31) und seinem besten Kumpel

Rene (36) sowie der Einzelkämpferin Jessica (21). Außerdem geht es

dreimal pro Woche ins Fitnessstudio. Denn mit der Kombination aus

fettarmer Ernährung und viel Bewegung sollen mit der Methode "Fat

Fight" die Kilos purzeln.



Rene möchte dadurch seinen knackigen Beachbody wieder

zurückbekommen. Noch vor wenigen Jahren war er eine echte

Sportskanone mit Sixpack. Zusammen mit seinem Kumpel Christopher

kämpft er nun gegen die Pfunde an. Jessica will als Einzelkämpferin

antreten. Eine schlanke Figur ist ein lang gehegter Traum der

schüchternen Auszubildenden. Ihr gemeinsames Ziel: zehn Kilo abnehmen

in nur acht Wochen!



Vier Wochen nach der Abspeckphase wollen die Coaches Felix und

Aleks von unseren Diät-Testern natürlich wissen: Wer hat die

Ernährungsumstellung durchgezogen und wer wurde rückfällig?



Ausstrahlung der acht neuen Folgen ab Mittwoch, 1. März 2017 um

22:15 Uhr bei RTL II.







