Ministerpräsident Haseloff zu Besuch im Johanniterhaus in Wittenberg

(ots) - Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von

Sachsen-Anhalt, besuchte am 19. Januar das Johanniterhaus in

Wittenberg. Das Johanniterhaus ist eine Einrichtung der

Johanniter-Unfall-Hilfe, die als Tagungs- und Begegnungsstätte an den

Quellen der Reformation dienen soll. Das Haus steht den Bewohnern

Wittenbergs ebenso offen wie Gästen aus aller Welt, die anlässlich

des 500-jährigen Reformationsjubiläums und des Deutschen

Evangelischen Kirchentages in die Lutherstadt kommen. Die Johanniter

präsentieren sich dort mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten und

zahlreichen anderen Aktionen.



"Sachsen-Anhalt wird im Fokus des 500. Reformationsjubiläums

stehen, das von weltweiter Bedeutung ist. Das ist eine Chance für

unser gesamtes Land. Wir alle sind gefordert, uns mit eigenen

Akzenten, Ideen und Bezügen in das Jubiläumsjahr einzubringen. Ich

freue mich, dass auch die Johanniter tatkräftig daran mitwirken",

betonte Haseloff.



"Wir möchten hier, an diesem historischen Ort, allen

Interessierten die Möglichkeit geben, sich dem Leben und Wirken

Martin Luthers zu nähern, aber auch einen Raum für innere Einkehr

bieten", so Dr. Arnold von Rümker, Präsident der

Johanniter-Unfall-Hilfe, während des Rundganges durch das

Johanniterhaus. Neben Dr. von Rümker begleiteten den Rundgang

Wolf-Ingo Kunze, Mitglied des Bundesvorstandes der

Johanniter-Unfall-Hilfe, Andreas Weigel, Mitglied des

Landesvorstandes in Sachsen-Anhalt/Thüringen, Marion Bretschneider,

Regionalvorstand in Dessau/Roßlau und Marcus Blanck, "Herbergsvater"

und Einrichtungsleiter des Johanniterhauses.



Das denkmalgeschützte Gebäude, das heute das Johanniterhaus

beherbergt, befindet sich in der historischen Innenstadt von

Wittenberg. Es liegt direkt am Rand der ehemaligen Festungsanlagen

vor dem Elstertor und damit gegenüber der Luthereiche, dem Ort, an



dem Luther 1520 die Bannandrohungsbulle des Papstes öffentlich

verbrannte. In unmittelbarer Nähe finden sich viele

Originalschauplätze der Reformation und die Wohn- und Wirkungsorte

von Martin Luther, Philipp Melanchthon und Lucas Cranach. Das

Johanniterhaus bietet zehn Gästezimmer, zwei Seminarräume sowie einen

Salon und ein Kaminzimmer zur gemeinschaftlichen Nutzung.



Mehr Informationen zum Johanniterhaus unter

www.johanniter.de/johanniterhauswittenberg.







