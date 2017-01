HARMONY: Startschuss für bessere Versorgung von Patienten mit Blutkrebs!

Die erfolgreiche Auftaktveranstaltung des Projekts HARMONY am 16.

und 17. Januar zählte 150 Teilnehmer aus 18 Ländern.



HARMONY ist ein europäischer Spitzenverbund, der Big Data zu

verschiedenen Blutkrebsarten erfasst, integriert, analysiert und

harmonisiert.



Die angestrebte Big-Data-Plattform soll die schnelle Definition

vielversprechender Behandlungsstrategien für einzelne Patienten

ermöglichen.



"Durch die Kombination von Daten aus klinischen Studien und von

realen Patienten können wir mögliche Behandlungswege besser

analysieren, die für einen einzelnen Patienten oder eine Kategorie

von Patienten effektiv sein könnten", sagte Jesús María Hernandez

Rivas, Koordinator des Projekts HARMONY und Professor für Hämatologie

am Universitätsklinikum in Salamanca (Spanien).



Der Nutzen von Big-Data-Analysen bei möglichen Behandlungswegen

wurde von Dr. Lars Bullinger von der Universität Ulm (Deutschland)

durch eine Proof-of-Principle-Studie zu AML aufgezeigt. Dadurch wurde

eine Diskussion unter den Teilnehmern zur Anwendung dieser Analysen

bei anderen Indikationsgebieten angestoßen.



"Big Data ist nicht gleichbedeutend mit der bloßen Sammlung großer

Datenmengen. Vielmehr kommt es auf die Qualität der Daten an. Aus

diesem Grund können sich Partner an HARMONY anschließen, die Daten

von hoher Qualität beisteuern können", erläuterte Professor Guillermo

Sanz, Co-Koordinator von HARMONY und Professor für Hämatologie am

Universitätsklinikum in Valencia (Spanien).



Während des Treffens wurden konkrete Maßnahmenpläne für das erste



Jahr dieses auf 5 Jahre angelegten Projekts besprochen.

Beispielsweise ging es dabei um die Einbeziehung der

Patientengemeinde, die Erhebung von Daten, den Aufbau der

Big-Data-Plattform sowie die zu beachtenden rechtlichen und ethischen

Rahmenbedingungen mit dem Ziel, den Patientenzugang so schnell wie

möglich auszubauen.



"Angesichts von 51 Partnern, darunter 7 Pharmaunternehmen und mehr

als 40 angeschlossene Partner, ist es wichtig, dass man sich klar

über die Aufgaben und Rollen jedes Projektbeteiligten verständigt",

sagte Pam Bacon von Celgene, Mitglied des HARMONY-Exekutivkomitees

und Co-Vorsitzende der EPFIA.



"Und genau das haben wir in Salamanca in den Gruppensitzungen für

die 8 HARMONY Arbeitspakete diskutiert. Wir brauchen einen

Paradigmenwechsel in Richtung Nutzenwert. Der Schwerpunkt muss am

Anfang auf einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse und des

Effizienzgrads im Gesundheitswesen liegen", erklärte Tay Salimullah

von Novartis, Mitglied des HARMONY-Exekutivkomitees und

Co-Vorsitzender der EPFIA.



DIE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE



Die Innovative Medicines Initiative (IMI) ist die größte

europäische Initiative des privaten und öffentlichen Sektors mit dem

Ziel, die Entwicklung besserer und sicherer Medikamente für Patienten

zu beschleunigen. IMI unterstützt kollaborative Forschungsprojekte

und vernetzt industrielle und akademische Experten, um innovative

pharmazeutische Lösungen in Europa voranzubringen. IMI ist eine

Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union und des EFPIA-Verbands

der Pharmabranche.



