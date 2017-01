LBS logics optimiert mobile Prozesse!

Mit unseren Apps für mobile Zeiterfassung& Fahrtenbuch sparen Sie jetzt Zeit und Geld!

LBS logics

(firmenpresse) - Die Arbeitszeiten und Urlaubstage von Mitarbeitern zu erfassen war früher sehr aufwendig. Das mobile Zeiterfassungssystem fürs Smartphone von LBS logics ermöglicht eine unkomplizierte und umfassende Aufstellung aller Arbeitsstunden. LBS logics mit Firmenhauptsitz in Linz an der Donau (Oberösterreich OÖ) hat die komplexen Prozesse in einer App abgebildet, die den gesamten Ablauf unterstützt und so die papierlose Abwicklung mit Smartphones oder Tablets ermöglicht. Mit den mobilen Zeiterfassungs-Apps inkl. Fahrtenbuch von LBS logics ist im Gegensatz zu kostenlosen Zeiterfassungs-Apps beinahe alles möglich, was sich der Kunde wünscht. Mehr zu unseren flexiblen Software-Solutions im Bereich mobile Zeiterfassungs-App inkl. Fahrtenbuch finden Sie auf: lbs-logics.com/mobile-zeiterfassung-app





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://bit.ly/2jcu8qx



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das innovative IT-Unternehmen LBS logics aus Linz-Oberösterreich ist Ihr führender Software und IT-Spezialist für Mobile Business Solutions und individuelle App-Programmierung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LBS logics GmbH

PresseKontakt / Agentur:

LBS logics GmbH

Hans Prüller

Hafenstrasse 41

4020 Linz

hans.prueller(at)lbs-logics.com

+43-732+997777-13

http://bit.ly/2jcu8qx



Datum: 19.01.2017 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1446451

Anzahl Zeichen: 918

Kontakt-Informationen:

Firma: LBS logics GmbH

Ansprechpartner: Hans Prüller

Stadt: Linz

Telefon: +43-732+997777-13





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung