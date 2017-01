Fastlane Marketing GmbH startet durch als Agentur

Performance Marketing im Internet bildet den Schwerpunkt der Leistungen

Fastlane Marketing GmbH

(firmenpresse) - Berlin, Januar 2017. Bis jetzt hat sich die Fastlane Marketing GmbH darauf konzentriert, ihre eigenen Ventures voran zu bringen und die dazugehörigen Produkte am Markt zu etablieren - und das sehr erfolgreich. Zum Anfang des neuen Jahres bietet das Unternehmen nun erstmals alle Prozesse für effizientes Performance Marketing im Internet als Agenturleistungen an. "Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil die Nachfrage nach unserem Wissen und unserer Erfahrung extrem hoch war und wir dementsprechend reagieren wollten", so Geschäftsführer Marcel Knopf.

In den Jahren 2015 und 2016 lag der Schwerpunkt der Fastlane Marketing GmbH darauf, eigene Informationsprodukte zu entwickeln und in den größten Internet-Märkten zu platzieren. Aufgrund der dadurch bedingten, immer größer werdenden Sichtbarkeit nahmen die Anfragen nach entsprechenden Dienstleistungen im Laufe der Zeit stetig zu.

Ende 2016 entschied sich Marcel Knopf daher dazu, den Fokus des Unternehmens nicht mehr ausschließlich auf die eigenen Produkte zu legen, sondern die langjährige Erfahrung in Sachen Online Performance Marketing in externe Projekte für Kunden und Unternehmen zu investieren.

Der inhaltliche Fokus der Fastlane Marketing GmbH liegt dabei auf allen Prozessen für erfolgreiches Online Marketing, hauptsächlich Traffic-, Funnel- und Conversion Optimierung - und das unabhängig von Nische, Produkt oder Dienstleistung. Viele namhafte Kunden nehmen die Leistungen der Agentur bereits in Anspruch.

"Wer in der heutigen Zeit als Unternehmer dauerhaft am Markt bestehen möchte, der darf sein Internet Marketing auf gar keinen Fall vernachlässigen", ist Marcel Knopf überzeugt. Für ihn liegt hier der Schlüssel zu nachhaltigem Unternehmenserfolg. Und er selber weiß genau, wovon er spricht, denn er hat in den vergangenen Jahren zusammen mit seinen Geschäftspartnern viele eigene erfolgreiche Unternehmen basierend auf Performance Marketing am Markt etabliert.

In 2017 soll das Portfolio der Fastlane Marketing GmbH weiter ausgebaut werden. Dafür sorgt ein erfahrenes Team von Experten, die sämtliche relevanten Bereiche wie Produkterstellung, Pay Per Click Marketing, Email-Marketing, Social Media oder Copy Writing abdecken.

Weitere Informationen über die Fastlane Marketing GmbH erhalten Sie unter:

http://www.fastlane-marketing.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fastlane-marketing.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Fastlane Marketing GmbH ist eine Online Marketing Agentur von Unternehmern für Unternehmer. Anders als klassische Agenturen konzentriert sich das Unternehmen in eigenen Ventures und Projekten auf Performance Marketing mit messbaren Ergebnissen. Dazu zählen die Durchführung von Splittests zur Verbesserung der Conversion Rate, die Umsetzung internationaler Funnel-Technologien sowie die Betreuung von Millionen-Budgets mit Google AdWords, Facebook und weiteren Werbenetzwerken.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Fastlane Marketing GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Fastlane Marketing GmbH

Marcel Knopf

Friedrichstraße 95

10117 Berlin

info(at)fastlane-marketing.de

-

www.fastlane-marketing.de



Datum: 19.01.2017 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1446452

Anzahl Zeichen: 2637

Kontakt-Informationen:

Firma: Fastlane Marketing GmbH

Ansprechpartner: Marcel Knopf

Stadt: Berlin

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung