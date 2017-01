Begeisterung pur in der Münchner Olympiahalle

Top-Stars wie Sophia Thomalla, Ralf Moeller und Oliver Kahn beim Europäischen Motivationstag 2017

(firmenpresse) - Schweinfurt/München im Januar 2017. 10.000 Teilnehmer erleben anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Europäischen Motivationstages am 21.01.2017 ein einzigartiges Programm aus Unterhaltung und Motivation, gespickt mit Auftritten von Stargästen wie Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller und Torwart-Legende Oliver Kahn. Allround-Talent Sophia Thomalla führt in der ausverkauften Münchner Olympiahalle durch das mitreißende Programm des weltweit erfolgreichsten Weiterbildungsevents, initiiert von Jürgen Höller, Europas führendem Erfolgs- und Motivationstrainer. „Zum runden Jubiläum des Motivationstages verwandeln wir die Olympiahalle in eine Zauberwelt, in der wir die Teilnehmer nicht nur informieren und inspirieren, sondern auch unterhalten und begeistern. Darum treten dieses Mal neben namhaften Referenten zu den Themen Motivation und Selbstmotivation, Mentaltraining, Rhetorik sowie Verkaufswissen auch verschiedene Varietékünstler auf“, erklärt Jürgen Höller. Zu den Highlights dieses aufregenden Events zählt der Vortrag „Weiter, immer weiter!“ von Oliver Kahn. Der ehemals beste Torwart der Welt, der heute als Key-Speaker, Unternehmer und Fernsehexperte auftritt, erklärt anhand von persönlichen Erfahrungen aus seiner Sportlerkarriere, wie wirklich jeder lernt, sein individuelles Potenzial auszuschöpfen. Als Stargast der Veranstaltung präsentiert der Motivationsexperte Hollywood-Größe Ralf Moeller. In einem exklusiven Interview mit Jürgen Höller berichtet der Top-Star, wie er es allein mit Disziplin und Selbstmotivation vom Bademeister in Recklinghausen zum begehrten Schauspieler in Hollywood gebracht hat.

Auch Initiator Jürgen Höller kennt die Höhen und Tiefen des Lebens aus eigener Erfahrung und weiß, dass man so gut wie alles schaffen kann, was man will, wenn man nur fest genug daran glaubt. Er referiert über die Macht der Motivation. „Nur wer sich auch in schwierigen Situationen selbst motivieren kann, hat langfristig Erfolg. Strategien zur Selbstmotivation lassen sich erlernen“, erläutert der Motivationsexperte. Zu den weiteren Referenten zählen auch „Verkaufs-Motivator“ Mike Dierssen, „Europas Money-Coach Nummer 1“ Bodo Schäfer, Gedächtnistrainer Oliver Geisselhart sowie Verkaufstrainer Dirk Kreuter. „Durch die Vielfalt der Redner profitiert wirklich jeder Teilnehmer von der Veranstaltung. Meine Kollegen und mich erfüllt es mit Zufriedenheit, wenn uns die Teilnehmer bestätigen, dass wir sie dabei unterstützt haben, ihre inneren Grenzen zu sprengen, und sie durch die Teilnahme am Motivationstag einem erfüllten und erfolgreichen Berufs- und Privatleben ein Stückchen näherkommen“, so Jürgen Höller.











Jürgen Höller gilt als Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer. Bereits mit 19 Jahren eröffnete er sein erstes Unternehmen und gründete in der Folgezeit 12 weitere erfolgreiche Firmen. So baute er den damals erfolgreichsten Fitnessclub Deutschlands (Fit & Fun) und 1988 die Inline Unternehmensberatung auf, die rund 2.000 Fitness- und Freizeitparadiese in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert und beraten hat. Seit 1988 betätigte er sich auch als Redner. Zuerst im Bereich Verkauf, später auf dem Gebiet Management und schließlich zu „Motivation und Erfolgsstrategien“. 1991 wurde er „Unternehmer des Jahres“. Die Zeitschrift „BUNTE“ wählte ihn zu einem der „500 wichtigsten Deutschen“ und die Zeitschrift „GQ“ kürte ihn zu einem der „25 besten Redner unserer Zeit“. In seinen Seminaren schulte er ca. 1,5 Mio. Menschen. Zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler, darunter Christoph Daum, Grit Breuer, Andi Goldberger u. v. m. erbrachten mit Jürgen Höllers Unterstützung Höchstleistungen. Seine über 60 Bücher, DVDs und Audioprodukte fanden mehr als 6 Mio. Leser und Hörer – darunter die Nummer-1-Bestseller „Sprenge Deine Grenzen“ und „Sag ja zum Erfolg“. Nachdem der geplante Börsengang seines Unternehmens aufgrund des Börsencrashs im Jahr 2000 scheiterte, geriet er mit seinem Unternehmen in Schwierigkeiten und erlebte schließlich die größte Krise seines Lebens, bei der er – außer dem Halt und der Liebe seiner Frau, seiner Familie und guter Freunde – alles verlor. Im Mai 2004 startete Jürgen Höller ein fulminantes Comeback. Zu diesem Zeitpunkt belasteten ihn noch 6,6 Millionen Schulden, die er innerhalb von nur 3,5 Jahren komplett tilgte. Heute bietet er mit seiner Jürgen Höller Academy wieder erfolgreich Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten an und füllt erneut die größten Hallen. Von der Zeitschrift FOCUS in Zusammenarbeit mit XING Coaches wurde er 2016 als „Top Coach“ ausgezeichnet. Ebenfalls von Focus in Kooperation mit Statista wurde er als „Wachstumschampion 2016“ ausgezeichnet, wo er auf Platz 149 der schnellst wachsenden Unternehmen ganz Deutschlands landete. Und auch ein Jahr später (2016) wurde er „Wachstumschampion 2017“, dieses Mal erreichte sein Unternehmen Platz 201.

