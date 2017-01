L.I.T. beruft Christian Niemann in den Aufsichtsrat

(PresseBox) - Seit Dezember 2016 ist Christian Niemann Mitglied des Aufsichtsrats der L.I.T. AG. Er war bereits 1990 mit der Gründung der selbstständigen Niederlassung Minden zur L.I.T. gestoßen und ist seit 1991 als geschäftsführender Gesellschafter der L.I.T. Gruppe tätig. ?Christian Niemann hat die L.I.T. in ihrer heutigen Form entscheidend mit aufgebaut. Dass er uns im Aufsichtsrat weiter begleitet, freut uns sehr?, sagt Fokke Fels, Vorstandsvorsitzender der L.I.T. Niemann wird weiterhin die speditionelle Entwicklung der L.I.T.-Gruppe unterstützen. Außerdem treibt er die Zusammenarbeit mit dem Ladungsverbund ELVIS voran.

?Seit vielen Jahren schätzen wir nicht nur das Engagement von Christian Niemann, sondern auch seine klugen Entscheidungen?, sagt Fels. Der gelernte Speditionskaufmann Niemann hatte unter anderem eine Niederlassung der Spedition Würfel in Minden aufgebaut und geleitet, bevor er zur L.I.T. stieß. 1990 war er Mitgründer der L.I.T. Speditions GmbH in Minden und koordinierte 1991 die Zusammenlegung der L.I.T.-Unternehmen aus Minden und Brake. Seit 1991 ist Niemann Geschäftsführer der L.I.T. Speditions GmbH und gleichzeitig geschäftsführender Gesellschafter der L.I.T.-Gruppe.

Niemann ist 58 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Minden. Er interessiert sich für Ballsportarten und ist Vorsitzender der Mindener Handballspielgemeinschaft L.I.T. TRIBE GERMANIA. Seine Freizeit verbringt er gern im Kreis von Familie und Freunden oder geht joggen.



Die L.I.T. (Logistik, Information, Transport) Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brake verfügt über ein breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Logistikkette. Gegründet im Jahr 1988 realisieren heute rund 1400 Mitarbeiter an 28 europäischen Standorten ganzheitliche Logistikkonzepte in der Transport- und Lagerlogistik. Zur L.I.T. Unternehmensgruppe gehören die L.I.T. Speditions GmbH, die L.I.T. Cargo GmbH, die L.I.T. Lager & Logistik GmbH sowie die comLogis GmbH. Das Unternehmen verfügt über 140.500 m² Lagerfläche und einen Fuhrpark aus 850 Lkw mit 2000 Wechselbrücken und 700 Trailern. Zu den Transportleistungen zählen unter anderem der nationale und internationale Güterfernverkehr sowie der Linien- und Werkverkehr im Bereich der Automotive /JIT-Transporte und Getränketransporte. Die L.I.T. Unternehmensgruppe ist zertifiziert nach ISO 9001:2008, HACCP, ISO 14001:2004 und Green Logistics sowie nach SQAS. Um eine optimale Ladegutsicherung zu gewährleisten, erfüllt der Fuhrpark zudem die geltende VDI-Richtlinie 2700 ff. und die DIN EN 12642 XL für Getränketransporte. Im Jahr 2015 erzielte die L.I.T. Gruppe einen Umsatz von 225 Millionen Euro.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die L.I.T. (Logistik, Information, Transport) Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brake verfügt über ein breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Logistikkette. Gegründet im Jahr 1988 realisieren heute rund 1400 Mitarbeiter an 28 europäischen Standorten ganzheitliche Logistikkonzepte in der Transport- und Lagerlogistik. Zur L.I.T. Unternehmensgruppe gehören die L.I.T. Speditions GmbH, die L.I.T. Cargo GmbH, die L.I.T. Lager & Logistik GmbH sowie die comLogis GmbH. Das Unternehmen verfügt über 140.500 m² Lagerfläche und einen Fuhrpark aus 850 Lkw mit 2000 Wechselbrücken und 700 Trailern. Zu den Transportleistungen zählen unter anderem der nationale und internationale Güterfernverkehr sowie der Linien- und Werkverkehr im Bereich der Automotive /JIT-Transporte und Getränketransporte. Die L.I.T. Unternehmensgruppe ist zertifiziert nach ISO 9001:2008, HACCP, ISO 14001:2004 und Green Logistics sowie nach SQAS. Um eine optimale Ladegutsicherung zu gewährleisten, erfüllt der Fuhrpark zudem die geltende VDI-Richtlinie 2700 ff. und die DIN EN 12642 XL für Getränketransporte. Im Jahr 2015 erzielte die L.I.T. Gruppe einen Umsatz von 225 Millionen Euro.





Dies ist eine Pressemitteilung von

L.I.T. AG

Datum: 19.01.2017 - 16:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1446455

Anzahl Zeichen: 2739

Kontakt-Informationen:

Firma: L.I.T. AG

Stadt: Brake





Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung