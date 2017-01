VESTOLIT unterzeichnet eine Partnerschaft zur Vermarktung von Primärregelleistung mit REstore

(ots) -



REstore (https://www.restore.eu/de/), der europäische Marktführer

in Demand Response und VESTOLIT, als Tochterunternehmen der Mexichem,

einer der weltweit führenden PVC-Spezialitätenhersteller, haben eine

Partnerschaft unterzeichnet, um gemeinsam am Markt für

Primärregelleistung teilzunehmen.



"Mit Hilfe seiner in weiten Teilen patentierten Lösung

Flexpond(TM) ermöglicht REstore industriellen Großverbrauchern den

Zugang zu Regelleistungsmärkten, die zum Teil bisher noch eher der

Erzeugung vorbehalten waren. Mit einer aktuellen 180 TEUR Vergütung

pro MW und Jahr gegenüber sonst üblichen 3-40 TEUR sind damit

vielfach höhere Einsparungen bei Energiekosten möglich als im Bereich

der Minuten- oder Sekundärregelleistung," sagt Pieter-Jan Mermans,

co-CEO von REstore. "REstore ist der einzige Anbieter, der in diesem

technologisch hoch anspruchsvollen Bereich in der Lage ist, einen

Pool für Anlagen mit gesteuerten Lasten in der Primärregelleistung

aufzubauen und in Echtzeit zu managen. Über den Zugewinn von VESTOLIT

zu unserem europäischen Kundenportfolio sind wir sehr zufrieden, denn

dies kennzeichnet unseren Eintritt in den für uns wichtigen deutschen

Energiemarkt," so Dirk Rosenstock, bei REstore für Deutschland

zuständiger Vice-President.



Dr. Dieter Polte, Geschäftsführer der VESTOLIT GmbH in Marl, freut

sich über die neu geschlossene Partnerschaft mit REstore: "Wir sind

schon lange davon überzeugt, dass sich Anlagen wie unsere

Chlor-Alkali-Elektrolyse hervorragend für die Unterstützung der

Netzstabilität eignen und haben dies durch unsere mehrjährige

Teilnahme an der so genannten AbLaV und anderen Regeleneriemärkten

schon gezeigt. Mit Hilfe von REstore und ihrer Technologie erhalten

wir jetzt die Möglichkeit, unser Engagement in den

Flexibilitätsmärkten mit der Primärregelleistung deutlich zu



vergrößern und weitere wichtige Einsparungen im Bereich unserer

Energiekosten zu realisieren."



Nach erfolgreichen Diskussionen mit den deutschen

Übertragungsnetzbetreibern über das technische Konzept von REstore

war jetzt der nächste Schritt an der Reihe: die Demonstration in der

Praxis mit ersten industriellen Kunden. Dirk Rosenstock: "Unsere

eingesetzte Lösung bringt neue Elemente in den deutschen Energiemarkt

und dies unter Einsatz aktuellster Soft- und Hardware: in Echtzeit

werden die Randbedingungen der Verbraucher analysiert und aus der

Vorhersage entsprechende Einsatz-Szenarien errechnet. Damit können

sich die Industrieverbraucher weiterhin voll auf die Produktion

konzentrieren und parallel voll automatisiert mit Hilfe von Industrie

4.0 und entsprechenden Algorithmen die Energiewende unterstützen."



Zu VESTOLIT:



Die VESTOLIT GmbH betreibt in Marl die größten voll integrierten

Polyvinylchlorid(PVC)-Produktionsanlagen in Europa mit einer

Kapazität von 400.000 t pro Jahr.



Volle Integration bedeutet, dass, ausgehend von Energie und den

Rohstoffen Ethylen und Salz über die Zwischenprodukte EDC

(Ethylendichlorid) und VCM (Vinylchlorid), die PVC-Produktion an

einem Standort erfolgt.



Alle Geschäftseinheiten der VESTOLIT GmbH befinden sich auf dem

Gelände des Chemieparks Marl. Durch die vorhandene Verbundstruktur

ist eine optimale Versorgung mit Energie, Rohstoffen und

Dienstleistungen gesichert.



Seit über 60 Jahren wird in Marl der Kunststoff PVC hergestellt.

Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Ressourcenschonung und

Langlebigkeit aus und eignet sich daher besonders zur Herstellung von

Produkten für den Bau- und Kfz-Sektor. Die VESTOLIT GmbH ist

Marktführer als Rohstofflieferant für die Herstellung von

PVC-Fensterprofilen, von Bodenbelägen, von Planenstoffen sowie von

Kfz-Unterbodenschutz



Seit Dezember 2014 gehört VESTOLIT zur Mexichem. Durch diese

Übernahme wurde ein weltweit führendes Unternehmen zur Herstellung

von PVC-Spezialitäten gebildet.



Zu weitergehenden Informationen besuchen Sie bitte die Website von

VESTOLIT: http://www.vestolit.de



Zu REstore:



REstore (https://www.restore.eu/de/) ist ein führendes Unternehmen

für technische Energielösungen, spezialisiert auf automatisierte

Demand Response. Das Unternehmen bietet Demand Response-Lösungen für

Gewerbe- und Industriekunden und liefert Cloud-basierte Demand Side

Management-Software für Energieunternehmen.







REstore wurde jüngst erneut mit Preisen ausgezeichnet: Preis der

Association for Decentralised Energy und der Deloitte Preis

"Technologie Fast 50". Zudem wurde REstore im Bloomberg Marktreport

unter den Top 3 von Europas führenden Demand Response Aggregatoren

gelistet.



Das Unternehmen ist führend im schnell wachsenden europäischen

Markt für Primär Reserve/ Frequenz-Regelung und ist in allen

Netzdienstleistungs- und Kapazitätsmärkten in Frankreich,

Großbritannien, Deutschland und Benelux aktiv.



Die proprietäre Plattform Flexpond(TM) wird von mehr als 125 der

größten europäischen Industrieenergieverbraucher und einer Reihe von

Energieversorgungsunternehmen eingesetzt, darunter fünf von Europas

Top-50 Energieversorgern und Netzbetreibern.



Neben Dienstleistungen, um an Demand Response Programmen

teilzunehmen, führt REstore FlexTreo(TM) in den Markt ein, eine 360°

DSM-Lösung für Energiemanager von industriellen und kommerziellen

Verbrauchern.



Jan-Willem Rombouts und Pieter-Jan Mermans gründeten das

Unternehmen im Jahr 2010.



Weitere Informationen unter http://www.restore.eu/de/







Pressekontakt:

Liene Donckers

liene.donckers(at)restore.eu

+32-486-48-31-34



Original-Content von: REstore, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

REstore

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.01.2017 - 17:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1446457

Anzahl Zeichen: 6342

Kontakt-Informationen:

Firma: REstore

Stadt: Düsseldorf, Deutschland





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung