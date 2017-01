Neue Agentur für Teamevents auf Mallorca

(firmenpresse) - Unternehmen und Gruppen aufgepasst! Ab sofort bietet Mallorca-Teamevents Incentive-Reisen und Teambuilding-Programme auf Mallorca an!

Mallorca bietet sich nicht nur wegen des ganzjährig guten Wetters hervorragend als Destination für Firmen an: Ob Teambuilding zur Stärkung des Zusammenhalts, Incentive-Reisen als besondere Belohnung für Mitarbeiter oder individuelle Teambuilding-Programme - Mallorca ist bei Firmen beliebter denn je und immer mehr von ihnen entscheiden sich für Teamevents auf Mallorca.

Mit Mallorca Teamevents finden Firmenkunden nun genau den richtigen und hochprofessionellen Partner, der ab sofort ein großes Portfolio unterschiedlichster Aktivitäten und Serviceleistungen bietet. Die Bandbreite umfasst dabei sportliche und kreative Teambuildingaktivitäten, kulturelle Programmpunkte ebenso wie imposante Galaabende, inklusive kompletter Reiseplanung mit Flügen und Hotels. Den Ideen und Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!

So können Teams beispielsweise mit einem Katamaran über das Meer schippern und die Buchten der Insel kennenlernen, auf einem Weingut in den Bergen frische Paella zubereiten, mit einem Quad an Orte gelangen, die mit dem Auto nicht erreichbar sind oder eine Tagung mit Blick auf den Hafen durchführen und während der Pausen ein auf die Gruppe individuell zugeschnittenes Entertainment-Programm genießen.

Jeder Kundenwunsch ist einzigartig! Ob Action, gemeinsame Entspannung im Team oder abwechslungsreiche Tagung, am Anfang steht die Beratung, im Mittelpunkt der Kunde und seine Wünsche, um ein maßgeschneidertes und individuelles Angebot zu konzipieren.

Mit Mallorca Teamevents finden Sie Ihr passendes Teambuilding auf der Lieblingsinsel der Deutschen! Egal ob Sie die Motivation steigern wollen oder Ihre Mitarbeiter mit einer Incentive Reise belohnen möchten, Mallorca ist immer eine Reise wert. Wir betreuen Ihre komplette Reise oder bieten Ihnen auch gern einzelne Ausflüge oder Programmpunkte an.

