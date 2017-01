Straubinger Tagblatt: Zinspolitik der Europäischen Zentralbank: Donald Trump und der Euro

(ots) - Die erste US-Zinserhöhung hat den Euro schon

einmal um rund zehn Prozent gedrückt. Wenngleich ein gegenüber dem

Dollar abgewerteter Euro die Ausfuhren der Euro-Länder begünstigt:

Einen massiven Verlust der Währung kann keine Notenbank schon aus

Vertrauensgründen zulassen. Es sieht also so aus, als habe Europa

über kurz oder lang die Wahl zwischen Pest und Cholera: entweder den

Euro in den Keller fallen zu lassen mit allen negativen Folgen oder

aber durch Zinserhöhung eine Krise heraufzubeschwören. Einen dritten

Weg gibt es leider nicht.







Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g(at)straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Straubinger Tagblatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.01.2017 - 17:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1446471

Anzahl Zeichen: 906

Kontakt-Informationen:

Firma: Straubinger Tagblatt

Stadt: Straubing





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung